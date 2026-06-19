Curro e Angela riusciranno ad incastrare Lorenzo nelle prossime puntate de La Promessa: il Capitano sarà consegnato alla polizia.

Le anticipazioni rivelano che Angela troverà le prove per dimostrare che Lorenzo ha abusato del suo potere. L'uomo finirà in carcere militare e Curro si prenderà una bella rivincita.

Angela sfrutterà il suo lavoro a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano una grande svolta per Angela e Curro. I due innamorati uniranno le proprie forze per rovinare Lorenzo e fargli pagare i suoi errori. Angela avrà una grande intuizione: visto che non è possibile trovare le prove dell'omicidio di Jana e della madre di Curro, cercherà di mettere nei guai Lorenzo con altri reati commessi.

Il grande vantaggio di Angela sarà il suo lavoro: essendo la segretaria del Capitano, la ragazza avrà accesso ai suoi documenti. L'esperienza di studio nel campo della legge farà il resto: nel giro di poche settimane Angela scoprirà che Lorenzo usava il suo potere di Capitano per agire indisturbato il loschi affari. Curro non sarà affatto contento di tutto questo, perché avrà il grande timore di una vendetta di Lorenzo, ma Angela andrà avanti per la sua strada. Alla fine, la ragazza raccoglierà le prove necessarie per denunciare il Capitano ai suoi superiori e ci sarà il trionfo della giustizia per lei e Curro.

La vittoria di Angela e Curro su Lorenzo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Angela e Curro faranno arrivare il colonnello Fuentes al palazzo, per consegnargli le prove e godersi la vittoria.

Curro sarà molto chiaro con Fuentes: semmai dovesse venire fuori un colpevole, Lorenzo non dovrà mai sapere che Angela è implicata in questa faccenda. Curro si assumerà la responsabilità della denuncia e di lì a poco ci sarà il declino di Lorenzo. Fuentes cenerà con tutta la famiglia e sembrerà una sera come le altre, ma all'improvviso arriverà al polizia per mettere le manette a Lorenzo. Quest'ultimo dovrà passare un periodo al carcere militare e ad aiutarlo ad indossare il mantello sarà proprio Curro. "Questa è la mia vendetta", dirà il ragazzo con orgoglio e sarcasmo. Lorenzo, però, giurerà vendetta e griderà la sua innocenza.