Enora copierà i progetti di Manuel per venderli di nascosto: è quando la ragazza ammetterà nelle prossime puntate de La Promessa, messa alle strette.

Le anticipazioni rivelano che Enora dirà a Toño e Manuel che aveva bisogno di soldi per aiutare suo zio. La delusione dei due ragazzi sarà grande, vista la grande fiducia che avevano riposto in Enora.

Enora prenderà i disegni di Manuel da La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Enora sarà al centro delle scene con un comportamento ambiguo. Toño si innamorerà di lei e presto i suoi sentimenti saranno ricambiati, tanto che i due progetteranno le nozze.

Manuel, invece, con il passare del tempo dubiterà sempre di più di Enora. Il marchesino noterà dei dettagli che Toño non vorrà vedere e indagherà di nascosto su Enora. Innanzi tutto, Manuel scoprirà che nessuno conosce Enora in paese e non c'è l'ombra dell'officina dello zio di cui la ragazza aveva parlato a lungo. La cosa più grave, però, non sarà questa. Manuel, infatti, sorprenderà Enora prendere i progetti dalla cassaforte e metterli in borsa. Quando il marchesino la metterà alle strette, la ragazza ammetterà di aver preso i disegni perché voleva lavorarci di notte. Per diversi giorni Manuel si convincerà della buona fede di Enora e smetterà di indagare su di lei, anche perché Toño gli chiederà di fidarsi.

La situazione, però, precipiterà all'improvviso.

Manuel ancora deluso dalle bugie di Enora

Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel noterà altri strani comportamenti in Enora. Per alcuni giorni la ragazza non si presenterà al lavoro con la scusa di una gamba dolorante. Enora tornerà all'hangar zoppicando, ma Manuel non si lascerà incantare. Il marchesino tenderà una trappola alla ragazza che in un momento di distrazione camminerà normalmente, dimostrando di aver mentito ancora. Questa volta ci sarà anche Toño che si renderà conto che Enora ha detto delle bugie. La ragazza andrà via, ma poi tornerà con una spiegazione e confiderà a Manuel e Toño la sua verità: "Ho copiato i tuoi disegni per venderli", dirà al marchesino che andrà su tutte le furie, "La bugia della gamba era perché dovevo incontrare un acquirente". Enora terrà a precisare che quel denaro le serviva per aiutare lo zio e assicurerà di non aver ancora venduto niente.