Enora rivelerà il suo passato a Manuel nelle prossime puntate de La Promessa: "Mio zio ha debiti con don Lisandro, il duca de Carvajal".

Le anticipazioni annunciano che, messa alle strette, Enora dovrà spiegare a Manuel cosa la lega al duca de Carvajal visto che aveva detto di non conoscerlo. Per il marchesino sarà una delusione scoprire che è stato Lisandro a mandare Enora al palazzo.

I dubbi di Manuel su Enora a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Manuel e Toño accoglieranno in squadra Enora. Quest'ultima sarà entusiasta di lavorare alla costruzione dei motori e il suo carattere solare conquisterà i colleghi.

Toño si innamorerà di Enora e alla fine riuscirà anche a colpire il suo interesse, tanto che i due progetteranno le nozze. Manuel sarà molto felice per il suo amico, ma non potrà nascondere la sua preoccupazione. Enora, infatti, avrà dei comportamenti ambigui che porteranno Manuel a dubitare di lei. Per mettere a tacere i suoi sospetti, il marchesino terrà d'occhio Enora e scoprirà che ruba i progetti destinati alla cassaforte e li porta a casa. Messa alle strette, la ragazza spiegherà che ama lavorare di notte sui disegni, ma Manuel non sarà affatto convinto della sua buona fede. Le indagini del marchesino continueranno e porteranno ad un'altra stranezza: nessuno a Lujan conosce Enora. Con il passare dei giorni, i progetti andranno avanti e diventeranno sempre più importanti, ma Enora commetterà un passo falso che segnerà per Manuel un punto di non ritorno.

La lettera di Enora che cambia tutto

Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel troverà una lettera di Enora che gli darà la prova delle menzogne della ragazza. Nella missiva, Enora si rivolge a suo zio e parla di Don Lisandro: "Spero che non ti abbia fatto visita". Manuel, a quel punto, pretenderà da Enora una spiegazione visto che per mesi ha affermato di non conoscere il duca De Carvajal. "Chi sei e perché sei qui?" chiederà il marchesino che questa volta otterrà una risposta. Enora toglierà la maschera e parlerà del suo passato apertamente: "Mio zio è un nobile e mi ha adottata quando sono rimasta orfana", dirà, "Un giorno le sue attività fallirono. Mio zio ha debiti con il duca De Carvajal".

Enora proseguirà il suo racconto: "Il duca mi ha chiesto di venire qui e raccogliere informazioni: in cambio avrebbe cancellato il debito di mio zio". Manuel non crederà alle sue orecchie e si sentirà deluso e tradito.