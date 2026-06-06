Il barone de Valladares è complice di Leocadia e sta lavorando per lei: è quanto emergerà nelle prossime puntate de La Promessa, quando Catalina sarà costretta a lasciare la sua famiglia.

Le anticipazioni rivelano che Catalina sarà duramente sconfitta dal barone de Valladares che le farà una guerra senza tregua. Si scoprirà, però, che l'uomo non è altro che una pedina di Leocadia, la vera artefice dell'addio di Catalina.

Catalina più sola che mai a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto emergerà il legame tra Leocadia e il barone de Valladares.

Nelle puntate in onda in Italia, Catalina ha ricevuto la gestione della tenuta e sta lavorando per dare più diritti ai braccianti. Adriano e sua moglie vogliono aumentare il salario dei lavoratori, sottraendo in questo modo parte dei guadagni dei proprietari terrieri. L'iniziativa di Catalina ha destato sin da subito diverse discussioni che hanno incrinato il suo rapporto con Martina. Il barone de Valladares si è presentato più volte a La Promessa per intimare a Catalina di rinunciare alla sua folle idea, ma lei non vuole indietreggiare. Nelle prossime puntate, Alonso e il resto della famiglia si schiereranno contro la contessina per paura di ritorsioni da parte della nobiltà e Catalina sarà più sola che mai.

Persino Adriano che aveva iniziato con grande entusiasmo il suo lavoro chiederà a sua moglie di darsi un freno. Le intimidazioni del barone non spaventeranno Catalina che andrà avanti a testa alta da sola, ma presto la situazione degenererà.

La vittoria di Leocadia grazie al barone de Valladares

Nelle prossime puntate de La Promessa, Catalina riceverà una pesante minaccia da parte del barone. Quest'ultimo farà trovare nelle culle dei bambini un'arma da fuoco e questa volta la donna non potrà restare indifferente. Catalina prenderà i suoi figli e sarà pronta a lasciare la tenuta, ma Valladares le taglierà la strada e le intimerà di andare via da sola e non tornare più. L'uomo sarà molto chiaro: se un giorno Catalina dovesse tornare i suoi figli morirebbero.

Ma chi c'è dietro tutto questo? Leocadia griderà vittoria alla parenza di Catalina e stringerà la mano al suo complice: si scoprirà che il barone de Valladares, infatti, ha lavorato per lei. La grande rabbia dell'uomo nei confronti di Catalina, quindi, non ha nulla di personale, ma fa solo parte di un piano architettato da Leocadia per sbarazzarsi di lei.