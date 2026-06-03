Il padre di Vera in preda alla follia irromperà a La Promessa e farà fuoco contro Julieta e Santos nelle prossime puntate: i due ragazzi saranno feriti in modo molto grave.

Le anticipazioni rivelano che il duca di Carril andrà al palazzo di Alonso e intimerà a Vera di tornare a casa. L'uomo sarà armato e carico di rabbia verso sua figlia.

L'identità di Vera non sarà più un segreto

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che non ci sarà pace per la famiglia De Lujan. Tutto avrà inizio quando la reale identità di Vera uscirà allo scoperto. La cameriera sarà riconosciuta da Alonso come nobile e per questo sarà accolta al palazzo come un''ospite.

Tutti accoglieranno con gioia Vera, tranne Leocadia e Lorenzo che non sopporteranno affatto la presenza della ragazza che fino a poco prima li aveva serviti. Le angherie di Lorenzo e Leocadia, tuttavia, saranno poca cosa rispetto a quello che a breve Vera dovrà passare. il duca di Carril, infatti, pretenderà di riavere sua figlia al palazzo, anche se lei non avrà la minima intenzione di tornare a casa. A proteggere Vera ci sarà Alonso, pronto a rischiare anche una denuncia per sequestro pur di non mettere in pericolo la ragazza che per mesi ha lavorato per lui. Tutto sembrerà risolto con un battibecco, ma non sarà così semplice. Una sera, dopo cena, il duca di Carril farà irruzione al palazzo e sarà armato e fuori controllo.

Santos e Julieta gravemente feriti a La Promessa

Nelle prossime puntate de La Promessa, il padre di Vera entrerà al palazzo con una pistola e avanzerà lentamente verso sua figlia. Accanto a Vera ci sarà Julieta che assisterà in silenzio e terrorizzata alla scena. "Sei stata un'ingrata", dirà il duca, "ora è arrivato il momento di pagare per i tuoi errori". Don Gonzalo intimerà a Vera di tornare a casa con lui, ma la ragazza non avrà neanche la forza di rispondere perché tremerà di paura. A quel punto interverrà Julieta: "Non verrà". Il duca perderà la pazienza e intimerà alla ragazza di farsi da parte o premerà il grilletto. Julieta lo sfiderà a farlo e lui non se lo farà ripetere due volte: l'uomo sparerà a colpirà Julieta all'addome. Santos interverrà subito e proverà a disarmare Gonzalo che esploderà un altro colpo contro di lui. La situazione sarà gravissima per entrambi i colpiti.