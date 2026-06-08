Santos costudisce un terribile segreto che emergerà nelle prossime puntate de La Promessa: ha tolto la vita a sua madre Ana.

Le anticipazioni rivelano che Ricardo si assumerà la colpa dell'omicidio per coprire suo figlio e proteggerà il segreto con Santos.

La fine misteriosa di Ana e il ritorno di Ricardo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che Santos sarà presto protagonista con un segreto sconvolgente. Il figlio di Ricardo è tornato da poco al palazzo e ha ripreso il suo servizio come valletto. I rapporti tra Santos e Ricardo sono ancora tesi per via di Pia, ma il ragazzo sembra voler aprirsi di più con suo padre.

Nei prossimi giorni, infatti, Santos confiderà a Ricardo la sua delusione nei confronti di Ana che con il suo comportamento gli ha fatto capire di non averlo mai amato davvero. Dopo aver parlato con suo padre, Santos si chiuderà e non avrà più intenzione di riaprire l'argomento su Ana, perché gli farà troppo male la mancanza di sua madre. Passeranno dei mesi in cui cambieranno molte cose: Ricardo si allontanerà dal palazzo per non compromettere la carriera di Pia quando emergerà la loro storia.. Santos continuerà il suo lavoro a La Promessa, finché una notizia gelerà tutti: Ana è morta. Santos arriverà al palazzo appena in tempo per parlare con la polizia che lo informerà della perdita di sua madre.

Il ragazzo si chiuderà in un silenzio doloroso e chiederà ai suoi amici di lasciarlo da solo. Poco prima del funerale, Ricardo tornerà a La Promessa per stare accanto a suo figlio in questo momento drammatico.

Santos e Ricardo complici alle spalle di Pia

Nelle prossime puntate de La Promessa, la polizia indagherà sulla morte di Ana e classificherà l'omicidio come una rapina finita male. La vittima riporterà una ferita alla nuca, ma non si troverà il colpevole. Settimane dopo, Pia troverà nelle tasche di Ricardo un biglietto del luogo in cui Ana lavorava e avrà dei sospetti su di lui. "Ho ucciso Ana" confesserà Ricardo alla sua ex, "Ma è stato un incidente". Pia sarà delusa, ma manterrà il segreto sebbene chiederà a Ricardo di trovare il coraggio di parlare con Santos.

Il signora Baeza non parlerà con suo figlio e sarà proprio Pia a rivelare a Santos che suo padre ha ucciso sua madre. Qui ci sarà il colpo di scena: quando Santos sarà da solo con Ricardo emergerà la verità sulla morte di Ana. Si scoprirà che la donna è stata uccisa da suo figlio e Ricardo si è assunto la colpa solo per coprire Santos. Padre e figlio fingeranno di aver litigato per non destare sospetti.