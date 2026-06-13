Curro mostrerà il lato più spietato di sé nei confronti di Lorenzo nelle prossime puntate de La Promessa: "Amo sentire la tua voce disperata", gli dirà dopo averlo catturato.

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo resterà legato mentre Curro si prenderà una grande rivincita. "È così che molti di noi si sono sentiti", gli dirà puntandogli un'arma contro. Lorenzo griderà aiuto ma nessuno potrà sentirlo.

Lorenzo solo e inerme nella stanza segreta de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Lorenzo diventerà sempre più cattivo nei confronti di Curro.

Il Capitano non si limiterà ad umiliare il valletto, ma deciderà di togliergli tutto, anche la donna che ama. Lorenzo imporrà a Leocadia di concedergli la mano della ragazza e questa sarà la goccia che farà traboccare il vaso. Dopo mesi di vessazioni, Curro non potrà più aspettare per vendicarsi per Lorenzo e fargli pagare tutti i suoi errori. Quando nessuno se ne accorgerà, il ragazzo riuscirà a sequestrare Lorenzo e lo legherà nella stanza segreta del palazzo. Il Capitano si risveglierà completamente immobilizzato alla sua sedia e urlerà con tutta la sua forza, chiedendo aiuto. In quel momento, Curro arriverà da lui e si divertirà molto a vedere l'uomo in difficoltà. "Mi piace sentire la tua voce disperata" gli dirà con un sorriso sprezzante, "È così che molti di noi si sono sentiti".

Lorenzo continuerà ad urlare, ma Curro lo interromperà: "Nessuno può sentirti tranne me". Lorenzo, in lacrime, chiederà a Curro cosa abbia commesso di così grave da meritare le sue torture.

Le accuse di Curro e la disperazione di Lorenzo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro mostrerà il lato più spietato di sé e lo farà con Lorenzo. "Tu hai ucciso mia sorella mia madre, ha fatto impazzire Eugenia e hai usato Angela per ferirmi", dirà il ragazzo. Il Capitano ammetterà solo l'ultima delle sue accuse e quando capirà che implorare non serve a nulla ricomincerà a provocare Curro. "Pagherai a caro prezzo tutto questo", dirà Lorenzo con rabbia, senza rendersi conto che la vendetta è appena iniziata.

Curro caricherà un proiettile nella sua arma e sarà pronto a premere il grilletto contro Lorenzo se non ammetterà tutte le sue colpe. Lui continuerà a negare il coinvolgimento nella morte di Jana e Curro ricomincerà a torturarlo.