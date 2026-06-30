Leocadia farà tremare Lorenzo nelle prossime puntate de La Promessa: "Dico a tutti cosa hai fatto alla povera Eugenia", dirà.

Le anticipazioni tv rivelano che Lorenzo ricatterà Leocadia per impedire il titolo nobiliare a Curro. La donna, però, non eseguirà i suoi ordini e lo scontro tra i due diventerà durissimo. Lorenzo minaccerà di rivelare la relazione con Cristobal, ma Leocadia non dimenticherà che il decesso di Eugenia è stato una conseguenza della cattiveria di suo marito.

Lorenzo vicino alla sconfitta a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che tante cose cambieranno per i protagonisti.

Lorenzo continuerà a spadroneggiare e umiliare Curro, ma non durerà per sempre. Presto, infatti, il valletto si prenderà la sua rivincita e avrà l'appoggio di Alonso. Dopo una lunga battaglia, Curro e Angela saranno pronti a coronare il loro sogno d'amore e la prima mossa del giovane sarà riconquistare un titolo nobiliare. Curro si impegnerà a offrire alla sua amata un futuro degno di lei, ma questo non piacerà affatto a Lorenzo. Il Capitano non avrà i mezzi necessari ad impedire l'ascesa sociale di Curro e per questo pretenderà l'aiuto di Leocadia. Quest'ultima rifiuterà di allearsi ancora con Lorenzo, ma il Capitano la ricatterà: se lei non parla con don Lisandro per intercedere con il re, lui dirà a tutti della sua relazione clandestina con Cristobal.

Leocadia accetterà di telefonare al duca in presenza di Lorenzo: con questo si guadagnerà il suo silenzio.

Curro diventerà Conte de Linaja

Nelle prossime puntate de La Promessa, un colpo di scena cambierà per sempre la vita di Curro. I giornali riporteranno la notizia del nuovo titolo a lui assegnato: Conte de Linaja. Leocadia sorriderà di gusto, visto che Curro sarà suo genero, ma Lorenzo sarà a dir poco furioso. Lo scontro con Leocadia sarà durissimo e visto che non ha mantenuto i patti, lui sarà pronto a dire a tutti di Cristobal. La donna, però, avrà un'arma da usare a suo vantaggio: "Dico a tutti cosa hai fatto alla povera Eugenia che ha perso la vita". "Chi dei due ha più da perdere?" dirà Leocadia a Lorenzo che sarà terrorizzato all'idea di pagare per tutti i suoi reati.