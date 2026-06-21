Lorenzo umilierà Leocadia nelle prossime puntate de La Promessa: "Cruz è la signora del palazzo, non tu".

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo sarà furioso dopo l'arresto e sfogherà la sua rabbia su Leocadia. Il Capitano, infatti, sarà certo che Angela abbia aiutato Curro a incastrarlo e non si sbaglierà. Lorenzo giurerà vendetta contro la figlia di Leocadia e lei non starà affatto tranquilla conoscendo la pericolosità dell'uomo.

Lo scontro di Lorenzo e Leocadia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Lorenzo arriverà un momento molto difficile e per lui sarà difficile trattenere la rabbia.

Tutto avrà inizio quando Angela e Curro riusciranno a incastrare Lorenzo per i traffici illeciti commessi mentre era in servizio. Al Capitano costeranno cari i suoi imbrogli, tanto che la polizia andrà a prenderlo dal palazzo per portarlo in carcere militare. Prima di andare via, in preda alla disperazione, Lorenzo entrerà nella stanza di Leocadia senza neanche bussare, certo che sua figlia Angela sia responsabile del suo arresto. La signora De Figueroa non saprà nulla e sarà sorpresa dai modi di Lorenzo: "Non si entra così nella stanza di una signora", dirà la donna rimproverandolo. "Tu non sei una signora e questa non è la tua stanza", risponderà il Capitano, ferendo nel profondo la madre di Angela.

La visita di Lorenzo a Leocadia prima dell'arresto

Nelle prossime puntate de La Promessa ci sarà un duro scontro tra Leocadia e Lorenzo. Quest'ultimo, infuriato, si presenterà dalla signora De Figueroa accusandola di essersi appropriata di una casa non sua. "Questa è la casa di Cruz", dirà ancora il Capitano alzando la voce, "La marchesa si chiama Cruz ed è lei la signora di questo palazzo, non tu". Leocadia resterà in silenzio senza capire il motivo della rabbia di Lorenzo che però la accontenterà subito: "Mi hanno arrestato". "Sono sicuro che è tutta opera di Curro e tua figlia", aggiungerà Lorenzo fuori di sé, "E giuro che pagheranno, lo giuro!". La rabbia di Lorenzo spaventerà Leocadia che però non perderà occasione per dare l'ultima stoccata al Capitano. "La verità viene sempre a galla", gli dirà prima di vederlo andare via.