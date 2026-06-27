Manuel dichiarerà guerra a Leocadia nelle prossime puntate de La Promessa: "Sono stufo di lei, non mi fermerò finché non uscirà per sempre dalle nostre vite", dirà con rabbia.

Le anticipazioni rivelano che Manuel scoprirà che Leocadia continua a tramare contro la sua azienda con l'aiuto di don Lisandro e questa volta non perdonerà.

L'ascesa di Manuel a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che Manuel sarà il primo ad accorgersi dell'ambiguità di Leocadia e non sarà affatto facile, perché lei sarà molto furba. Nelle puntate in onda in Italia, Manuel ha appena scoperto che Leocadia ha intercettato la telefonata di Farré e questo lo ha messo in guardia.

Il marchesino ha rinunciato al finanziamento della donna che in cambio chiedeva l'intera azienda. Nelle prossime settimane, Leocadia sembrerà definitivamente fuori dai giochi, ma non sarà affatto così. Tutto avrà inizio quando gli affari per Manuel andranno davvero bene, tanto che si penserà ad aumentare la produzione. A questo proposito, il marchesino assumerà un certo Don Luis, un uomo brillante che entrerà a far parte della squadra fortemente appoggiato da Enora. Quando si tratterà di ristrutturare l'hangar, però, Manuel apprenderà da Alonso una scoperta sconvolgente: il socio di don Luis è il duca De Carvajal, amico intimo di Leocadia.

Leocadia sempre più debole nel palazzo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel metterà sotto torchio Enora per capire come mai abbia appoggiato così tanto don Luis.

Alla fine la ragazza cederà e ammetterà che ha fatto la spia per Don Lisandro con cui suo zio Nazario ha un debito. La ragazza implorerà perdono, spiegando di aver agito per necessità. A quel punto, Manuel pretenderà dallo zio di Enora la verità che non tarderà ad arrivare: dietro tutte le manovre del duca c'è Leocadia. Nel frattempo, Curro si barricherà con Angela e sarà fuori di sé: sparerà contro chiunque osi avvicinarsi al suo rifugio. Questa situazione avrà la priorità per Manuel che però giurerà guerra a Leocadia appena risolverà i problemi di suo fratello. "Sono stufo di lei e non mi fermerò finché Leocadia non uscirà dalle nostre vite per sempre", dirà Manuel ai suoi colleghi.