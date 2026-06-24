Santos si divertirà ad umiliare Ricardo nelle prossime puntate de La Promessa, quando diventerà un suo superiore: "Non stai svolgendo il tuo lavoro al meglio", dirà il ragazzo a suo padre sorridendo.

Le anticipazioni tv rivelano che Ricardo sarà declassato a garzone e Santos avrà il compito di vigilare suo suo operato. Per il ragazzo sarà un'ottima occasione per vendicarsi di suo padre, colpevole di avere una relazione con Pia.

La punizione di Cristobal per Pia e Ricardo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Cristobal sorprenderà il bacio di Pia e Ricardo e la reazione sarà furiosa.

La punizione del maggiordomo non tarderà ad arrivare: uno dei due sarà licenziato. A Pia e Ricardo sarà concesso di scegliere autonomamente chi dovrà lasciare il palazzo e avranno solo pochi giorni per farlo. Pia sarà disperata e Cristobal non cambierà idea neanche quando giurerà di non avvicinarsi mai più al suo amato. A salvare la situazione penserà Manuel che vieterà categoricamente al maggiordomo di licenziare Ricardo o Pia. Cristobal, a quel punto, sceglierà un'altra punizione per loro e non sarà affatto leggera. La domestica sarà costretta a svolgere i lavori più umili e Ricardo sarà sollevato dall'incarico di valletto di Alonso. L'uomo dovrà svolgere le mansioni di semplice garzone nonostante la lunga carriera alle spalle.

Il signor Baeza non si tirerà indietro, ma per lui sarà una grande umiliazione, soprattutto perché Santos approfitterà della situazione.

La vendetta di Santos a La Promessa

Nelle prossime puntate de La Promessa, Santos ci terrà a svolgere il suo lavoro in modo impeccabile, tanto che neanche Cristobal potrà avere da ridire. Al contrario, il maggiordomo farà i suoi complimenti a Santos e gli darà anche un incarico importante. Il maggiordomo concederà al ragazzo di controllare il lavoro di suo padre: "Sei un suo superiore adesso". Per Santos sarà un'ottima occasione per sfogare il suo disprezzo, visto che non riuscirà a mandare giù la relazione tra suo padre e Pia. Ricardo spaccherà la legna, ma suo figlio lo interromperà: "Non lo stai facendo nel modo giusto", dirà. Per il signor Baeza sarà difficile trattenere la rabbia e quando proverà a far valere la sua autorità di padre Santos sorriderà. "Adesso sono un tuo superiore", gli dirà umiliandolo.