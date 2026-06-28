Le anticipazioni spagnole de La Promessa, relative alle puntate che andranno in onda prossimamente su Rete 4, aprono un nuovo capitolo ricco di emozioni e colpi di scena. Lope e Vera sono finalmente diventati marito e moglie: dopo mesi di ostacoli, incomprensioni e scelte difficili, la coppia ha coronato il proprio sogno con una cerimonia semplice ma sentita, alla presenza dei testimoni e di alcuni membri della famiglia De Lujan. Subito dopo, i due hanno salutato le rispettive famiglie d’origine per iniziare la loro nuova vita insieme. Intanto, Maria Fernandez affronta uno dei momenti più intensi della sua storia: è entrata in travaglio e il marchese è stato incaricato di assisterla, mentre a La Promessa cresce la tensione per ciò che potrebbe accadere.

Le tensioni crescono: segreti, gelosie e ritorni inattesi

Manuel continuerà a nascondere a Curro il vero motivo della sua offerta a Ciro, pur confidandosi con Julieta, verso la quale i suoi sentimenti diventano ogni giorno più forti. Carlo e Samuel iniziano a preoccuparsi per il ritardo di Maria, finché Alonso non ricompare a La Promessa coperto di sangue, gettando tutti nel panico. Nel frattempo, Leocadia e Lorenzo esplodono di rabbia: Jacobo sta per impossessarsi delle terre della tenuta e Ciro, ora proprietario dell’azienda di Manuel, è destinato a fare fortuna, mentre loro restano ai margini. La famiglia scopre anche dell’imminente visita di Maximo, le cui richieste fanno indignare Leocadia.

Adriano, schiacciato dal senso di colpa, chiede a Martina di interrompere la loro relazione per evitare di essere scoperto, mentre lei e Jacobo litigano sempre più spesso. Petra, invece, vuole capire se Maximo arriverà con il suo personale, perché tra i domestici potrebbe esserci sua sorella Tomasa, con cui non parla da quindici anni.

Nuovi equilibri e scelte decisive: la famiglia Lujan sotto pressione

Curro e Angela tirano un sospiro di sollievo: l’arrivo di Maximo sembra mettere in secondo piano la loro possibile partenza. Manuel, però, è costretto a spiegare ad Alonso e Curro di aver ceduto a Ciro una parte della sua azienda per preservare l’armonia familiare, mentre Julieta lo accusa apertamente di essere senza vergogna.

Leocadia propone ad Angela un viaggio madre-figlia, ma la giovane sospetta che sia solo un pretesto per rimproverarla. Intanto Manuel affronta Ciro una volta per tutte: o accetta il 5% dell’azienda, oppure non riceverà nulla. Le prossime puntate promettono scelte drastiche, nuovi conflitti e un intreccio di emozioni che continuerà a scuotere La Promessa.