Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma tra un anno su Rete 4 rivelano che Angela deciderà di morire pur di non sposare Lorenzo de La Mata, che si è rivelato una persona senza scrupoli. La giovane verrà ritrovata priva di sensi da Curro dopo aver fatto abuso di farmaci.

Leocadia non riesce a impedire le nozze tra sua figlia e Lorenzo

Una nuova tragedia travolgerà La Promessa. Angela e Curro dovranno lottare con le unghie e con i denti per essere felici sopratutto quando Lorenzo pretenderà di sposare la ragazza. Leocadia cercherà di evitare le nozze di sua figlia dopo aver cambiato idea sul capitano de La Mata.

La darklady organizzerà un matrimonio lampo tra Angela e Beltran ma il piano verrà scoperto da Lorenzo. Leocadia disperata cercherà l'appoggio di Curro che non potrà fare molto per evitare che il capitano de La Mata sposi Angela. La donna si pentirà di aver ostacolato il rapporto amoroso tra sua figlia e l'ex baronetto.

Angela compie un gesto estremo

Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che Angela si troverà con le spalle al muro, tanto da essere costretta a compiere un gesto estremo. La giovane dimostrerà di non voler sposare il capitano de La Mata in nessun modo poiché rivelatosi una persona terribile. Angela deciderà di morire per scappare dalle angherie di Lorenzo. Curro troverà la ragazza priva di sensi nel pavimento della sua stanza dopo aver abusato di alcuni farmaci.

Le urla del ragazzo verranno sentite da tutti quanti che correranno in suo aiuto. Ma questo non segnerà l'uscita di scena di Angela poiché il pubblico scoprirà che Curro era riuscito a salvarla portandola via dalla tenuta.

Manuel ha capito che Leocadia ha provato a truffarlo

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine giugno su Rete 4, Leocadia ha provato a truffare Manuel ma lui è riuscito a stanarla. L'erede del marchesato ha scoperto che Pedro Farré aveva chiamato la darklady. Il giovane ha deciso di rompere l'alleanza con Leocadia, chiedendo l'aiuto di suo padre che però si è dimostrato ancora dalla parte di lei. Il marchese non è apparso intenzionato a procedere contro la madre di Angela visto che ha mantenuto la sua famiglia in un momento di grande difficoltà economica.

Simona, invece, ha capito che tra suo figlio ed Enora c'è del tenero. Candela è apparsa molto curiosa di sapere di più sulla nuova coppia. Questi ultimi sono usciti allo scoperto con Manuel. Ma il marchesino si è dimostrato freddo in quanto troppo occupato dai problemi creati da Leocadia. Infine Vera ha espresso allo staff di sentire l'assenza di casa poiché suo fratello e la madre non posso venire alla tenuta per trovarla.