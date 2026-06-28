Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in onda prossimamente su Rete 4 rivelano che Curro apparirà sempre più arrabbiato con Lorenzo, sopratutto quanto scoprirà che intende sposare Angela. Il fratello di Jana deciderà di vendicarsi del capitano, segregandolo in una stanza dove non esiterà a fargli delle pesanti accuse.

Lorenzo sventa le nozze tra Angela e Beltran

Lorenzo deciderà di vendicarsi di Curro, reo di averlo fatto finire in galera. L'uomo pretenderà che Angela diventi sua moglie dopo aver convinto Leocadia. Ma quest'ultima e la figlia decideranno di correre ai ripari, organizzando un matrimonio veloce con Beltran, un amico di Jacobo.

Le nozze saranno fermate da Lorenzo, il quale racconterà a tutti quanti che Leocadia e Angela avevano preso accordi con lui. Curro fuori di sé deciderà di farsi giustizia da solo.

Curro rapisce Lorenzo accusandolo della morte di Jana

Le anticipazioni spagnole de La Promessa narrano che Curro, certo che dietro la morte di Jana ed Eugenia ci sia la mano dell'ex patrigno, non esiterà a rapirlo e rinchiuderlo all'interno della stanza segreta della tenuta. L'ex baronetto arrabbiato punterà un'arma da fuoco contro il capitano de La Mata con l'intenzione di farlo fuori. L'uomo capirà di essere in svantaggio e che Curro ha intenzione di sparargli per davvero. Il ragazzo l'accuserà di aver ucciso Jana e di aver istigato Eugenia al suicidio, facendola diventare pazza.

Il capitano cercherà di far compassione, ricordando i momenti più belli passati insieme. Curro non se la sentirà di premere il grilletto, sopratutto quando sulla scena sopraggiungerà Angela e Pia che correranno a fermarlo. Le due donne si renderanno conto che l'ex baronetto non si è macchiato le mani di sangue mentre Lorenzo una volta libero deciderà di non sporgere denuncia contro di lui.

Martina ha voluto lasciare la tenuta

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine giugno su Rete 4, Curro è riuscito a far arrestare il capitano de La Mata per i suoi traffici illeciti. L'ex baronetto ed Angela hanno potuto guardare il futuro con maggiore serenità. Curro comunque è apparso ancora intenzionato a scoprire la verità in merito alla morte della sorella Jana.

Intanto, Pia ha continuato ad indagare su Cristobal, sicura che stia nascondendo qualcosa del suo passato. Catalina, invece, ha voluto mettere in pratica dei cambiamenti nonostante il parere contrario del barone di Valladares. La ragazza è andata contro al volere di Martina, che stanca ha pensato di lasciare la tenuta per non avere più problemi con la famiglia. La scelta non è piaciuta per niente a Jacobo.