Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma a breve su Rete 4 rivelano che Adriano deciderà di lasciare la gestione delle attività agricole della tenuta dopo la partenza di Catalina. Alonso deciderà di affidare il compito a Leocadia e Jacobo.

Catalina abbandona Adriano e la tenuta

Catalina sarà costretta ad abbandonare la tenuta a causa delle minacce del barone di Valladares in combutta con Leocadia. La donna scriverà una lettera d'addio ad Adriano e Martina, alla quale chiederà di farsi carico dei gemelli come fossero i suoi figli.

Alonso e Manuel, intanto, crederanno che prima o poi Catalina farà ritorno alla tenuta a differenza di Adriano, il quale crederà di essere stato abbandonato. Di conseguenza, il conte inizierà a sentire come un estraneo all'interno de La Promessa.

Leocadia ottiene la gestione delle attività agricole de La Promessa al fianco di Jacobo

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Adriano informerà il suocero di star pensando di lasciare la tenuta insieme ai bambini, sentendosi a disagio lì senza Catalina. Il marchese de Lujan non accetterà la decisione del genero, non volendo che i nipoti crescano lontano dal marchesato. Il padre di Manuel chiederà al conte di pensarci ancora qualche tempo prima di prendere una scelta.

Alonso, a questo punto, avviserà Martina in merito alle intenzioni di Adriano affinché provi a fargli cambiare idea. La donna riuscirà a far restare l'ex mezzadro, che a sua volta porrà una condizione.

L'uomo informerà la cugina di Catalina di non volersi più occupare delle attività agricole della tenuta. La donna rivelerà tutto ad Alonso, il quale penserà a Leocadia che si era proposta per il ruolo. Martina, a questo punto, chiederà allo zio di mettere Jacobo come assistente della darklady. La ragazza deciderà di mettersi da parte nella gestione della tenuta visto che sarà ammessa tra le dame di un importante patronato spagnolo. Leocadia accetterà di lavorare con Jacobo, sicura di poterlo usare per i suoi loschi fini.

Maria è rimasta sconvolta dal ritorno di Padre Samuel

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine giugno su Rete 4, Curro ha fatto chiamare il colonnello Fuentes per incastrare Lorenzo per traffici illeciti di armi. Manuel, invece, ha affrontato Leocadia rinfacciandole di non avergli comunicato l'importante telefonata con Pedro. Teresa e Lope sono apparsi preoccupati per Vera, sempre più distratta sul posto di lavoro. La ragazza ha pensato a come risolvere i problemi con la sua famiglia. Infine Maria è apparsa in pensiero per Samuel, che è tornato vestito da prete lasciandola senza parole.