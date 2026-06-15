Martina prenderà una drastica decisione dopo l'ennesima lite con Catalina: "Lascio il palazzo", dirà a Jacobo nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che Martina si sentirà ferita dalle parole di sua cugina e non avrà più voglia di restare al palazzo. Jacobo ascolterà il suo malessere e la notizia della partenza di Martina arriverà anche alle orecchie di Manuel.

Il conflitto di Catalina e Martina a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che le tensioni aumenteranno all'interno del palazzo. Al centro delle discussioni continuerà ad esserci l'ostinazione di Catalina nel portare avanti i suoi ideali, a costo di andare contro tutto e tutti.

Il Barone de Valladares si alleerà con gli altri nobili per creare il vuoto attorno ai De Lujan. Catalina sarà incoraggiata soltanto ai suoi braccianti che in vista di un salario più alto appoggeranno ogni ribellione. Adriano, invece, inizierà a tirarsi indietro perché temerà la forte influenza di Valladares sulla società. Per tentare di risolvere le cose, Martina deciderà ricevere il Barone per un incontro all'insaputa di Catalina, ma questo non farà altro che peggiorare la situazione. Valladares sarà ostile e per nulla aperto al dialogo: per lui ci sarà un'unica soluzione e si tratta di costringere Catalina a fare un passo indietro.

Le parole di Catalina feriranno Martina nel profondo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Martina tenterà ancora una volta di far ragionare sua cugina.

Quando Catalina saprà dell'incontro alle sue spalle andrà su tutte le furie e accuserà Martina di intromettersi in questioni che non le competono. I toni si faranno subito accesi e non si troverà un punto di incontro. Più tardi, Adriano parlerà con sua moglie per provare a calmarla, ma non servirà a nulla. Jacobo, invece, consolerà Martina dicendole che presto tutto tornerà al suo posto. La ragazza, però, non sarà più convinta di nulla: "Vado via dal palazzo", dirà Martina a Jacobo, "Questa è l'unica cosa da fare, non riesco neanche a pensare alle parole che Catalina mi ha detto". La notizia della scelta di Martina arriverà alle orecchie di Manuel che andrà a parlare con Alonso accusandolo di non prendere mai una posizione.