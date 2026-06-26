Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4 narrano che Petra accuserà dei forti malesseri in seguito ad una caduta nei giardini del palazzo de Lujan. Le condizioni di salute della governante faranno preoccupare sia lo staff che Leocadia, la quale chiederà informazioni a Cristobal.

Petra sta male dopo una caduta nei giardini della tenuta

Durante un'ispezione nei giardini della tenuta, Petra cadrà su alcuni attrezzi arrugginiti usati per il giardinaggio, facendosi un taglio sul braccio. La governante deciderà di non farsi controllare da un dottore, preferendo medicarsi da sola.

Padre Samuel metterà becco nella situazione, ordinando a Petra di farsi vedere da un medico che le dirà di prendere degli antibiotici e di stare al riposo. Ma la donna non ascolterà il consiglio del professionista, sopratutto per la disciplina ferrea imposta da Ceistobal a tutto lo staff della tenuta. Col passare del tempo, Petra inizierà a stare sempre più male. La donna accuserà un forte dolore alla mandibola, che le impedirà di mangiare.

Leocadia preoccupata per il peggioramento delle condizioni di salute di Petra

Le anticipazioni de La Promessa narrano che Santos noterà i malesseri di Petra e per questo informerà Candela e Simona. La governante verrà così rimproverata da Samuel, al quale ribadirà di star seguendo le indicazioni del dottore.

La donna aggiungerà di avere il torcicollo a causa delle tante ore a servizio. Ma le parole di Petra non serviranno a rassicurare lo staff poiché verrà trovata a terra svenuta da Maria qualche giorno dopo. Le condizioni di salute di Petra peggioreranno così tanto da far preoccupare anche Leocadia, la quale chiederà una spiegazione a Cristobal.

Angela ha voluto denunciare Lorenzo per traffici illeciti

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa che sono andate in onda a giugno sui teleschermi di Rete 4, Angela e Curro hanno discusso dove che lei ha voluto denunciare Lorenzo per traffici illeciti dopo aver trovato alcuni documenti compromettenti nel suo studio. Cristobal, invece, ha creato il panico all'interno della tenuta. Il nuovo maggiordomo capo ha ordinato a Lope di tornare a fare il valletto.

La scelta non è piaciuta a Candela e Simona che hanno provato a far cambiare idea all'uomo. Enora e Tono, intanto, sono apparsi sempre più innamorati. I due hanno reso nota la loro relazione a Manuel (Arturo Garcia Sancho), che però ha reagito con freddezza troppo occupato dalla sua guerra contro Leocadia. L'erede del marchesato ha scoperto che la darklady gli aveva nascosto una chiamata di Pedro Farrè in merito ai motori aerei.