Le trame delle puntate spagnole de La Promessa rivelano che Angela farà ritorno alla tenuta visibilmente provata dopo essere stata rapita da Lorenzo. Leocadia accuserà il capitano de La Mata di aver maltrattato la figlia.

Lorenzo vuole il permesso di sposare Angela

Angela scomparirà improvvisamente dopo una breve commissione in paese. Leocadia inviterà Cristobal a mandare una squadra di uomini a rintracciare sua figlia. Curro chiederà il permesso ad Alonso e la darklady di poter rintracciare la ragazza nonostante il disappunto del maggiordomo capo.

Molto presto, Leocadia apprenderà che a rapire Angela è stato Lorenzo, che le chiederà un riscatto per poterla liberare. Il capitano de La Mata pretenderà dei soldi e la mano di Angela dopo aver informato la darklady di sapere benissimo che aveva incolpato Cruz della morte di Jana. La donna rifiuterà di accettare il ricatto, non ammettendo la responsabilità nell'omicidio. Ma Lorenzo costringerà Leocadia a concedergli la mano di Angela anche se lei si proclamerà innocente.

Leocadia accusa Lorenzo di aver maltrattato sua figlia

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che la guardia civile troverà Angela in montagna in stato confusionale. Il pubblico scoprirà che la ragazza non aveva né mangiato né bevuto ed era stata giorno e notte alle intemperie.

Leocadia accuserà Lorenzo di aver maltrattato sua figlia. Anche Curro apparirà preoccupato per la sua amata appena rientrata alla tenuta. Il medico rassicurerà tutti quanti della salute di Angela, consigliandole di riposare il più possibile nei prossimi giorni.

Angela ha voluto aiutare Curro nella sua crociata contro Lorenzo

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio giugno sui teleschermi italiani, Maria è apparsa preoccupata per la strana assenza di Padre Samuel. La domestica ha confidato le sue paure a Petra, che con il prelato ha stretto un rapporto molto forte. Cristobal, invece, ha usato il pugno di ferro con lo staff della tenuta, creando un clima di terrore tra di loro.

Il nuovo maggiordomo capo ha poi informato Petra che non avrebbe più preso le scelte in totale autonomia. Ricardo, invece, ha sofferto per la mancata promozione in seguito alla partenza di Romulo insieme ad Emilia.

Curro, intanto, ha temuto che potesse succedere qualcosa di grave ad Angela dopo quanto accaduto a Jana. L'ex baronetto ha chiesto alla sua amata di non intromettersi nelle sue indagini e di stare lontana dalla sua crociata personale ai danni di Lorenzo, per il quale lei ha iniziato a lavorare come segretaria. Ma Angela non ha voluto sentire ragioni, volendo aiutare il suo amato a tutti i costi.