Le trame delle prossime puntate de La Promessa in onda a metà giugno in Spagna e tra un anno sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Lope farà ritorno alla tenuta per riprendersi Vera dopo aver ricevuto una lettera da parte di Santos. Il cuoco inizierà un corteggiamento serrato nei confronti della duchessina di Carril, che terminerà con una proposta di nozze.

Lope torna per riprendersi Vera ma lei lo rifiuta

Lope farà ritorno a La Promessa dopo diversi mesi. Il ritorno del cuoco non sarà preso bene da Vera, poiché era stata lasciata senza una spiegazione.

L'uomo rivelerà alla ragazza di essere tornato alla tenuta dopo aver ricevuto una lettera da parte di Santos che lo informava che il duca di Carril si era rifatto vivo nella sua vita. Lope apparirà deciso a riconquistare il cuore della ragazza che non sembrerà volergli concedere una nuova chance, dimostrando di essere ancora arrabbiata per il suo comportamento. Ma il cuoco non accetterà un rifiuto e per questo deciderà di essere sincero con la duchessina di Carril. L'uomo racconterà di aver lasciato il palazzo per diventare qualcuno degno di lei.

Lope chiede alla duchessina di Carril di diventare sua moglie

Le anticipazioni spagnole de La Promessa raccontano che Lope dichiarerà nuovamente il suo amore a Vera per poi chiederle di partire insieme a lui per Madrid.

Una proposta che sorprenderà la duchessina di Carril. Lo stupore della donna aumenterà ancor di più quando Lope deciderà di fare un passo importante nei confronti della sua amata. Dopo aver atteso per alcuni giorni, il cuoco s'inginocchierà davanti alla figlia dei duchi di Carril per chiederle di diventare sua moglie. Cosa deciderà di rispondere Vera: accetterà la proposta di nozze del cuoco oppure continuerà a tenerlo fuori dalla sua vita?

Cristobal si è rifiutato di licenziare Curro

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda attualmente sui teleschermi italiani, Lorenzo si è offerto di sposare Angela con grande disappunto di Leocadia. Il capitano de La Mata ha criticato Curro che ha avuto una reazione stizzita.

L'uomo, a questo punto, ha deciso di licenziare l'ex baronetto. Ma Cristobal si è rifiutato di eseguire l'ordine di Lorenzo. L'uomo ha raccontato tutta la situazione a Curro, invitandolo a prestare più attenzione per non mettersi nei guai col capitano de La Mata.

Catalina, intanto, ha accusato il barone di Valladares di essere il colpevole del mancato arrivo di un medico alla tenuta per curare sua figlia.

Cristobal, invece, ha parlato con Lope della sua grande passione per la cucina per poi comunicare a Petra che il cuoco sarebbe tornato a fare il valletto.