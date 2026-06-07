I corridoi de La Promessa si tingono nuovamente di dramma e mistero nelle puntate che vedremo prossimamente in onda su Rete 4. Le anticipazioni spagnole annunciano una tempesta emotiva senza precedenti, segnata da un tragico lutto che lascerà tutti senza parole e da pesanti accuse che rischiano di distruggere la carriera di uno dei volti più amati della servitù. Tra addii, verità svelate e tensioni pronte a esplodere, il destino dei protagonisti della tenuta appeso a un filo.

Il tragico ritorno di Lope: la scoperta della morte di Santos e il muro di Vera

Il palazzo è avvolto nel dolore per l'improvvisa e tragica scomparsa di Santos. Il lacchè, deciso ad affrontare a viso aperto il Duca di Carril, è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco che non gli ha lasciato scampo, rendendo vano ogni tentativo del medico di salvargli la vita. Ignaro di questo dramma, Lope fa il suo ritorno a La Promessa, spinto da una lettera che lo stesso Santos gli aveva inviato proprio riguardo al Duca. Saranno Simona e Candela a dover dare al cuoco la straziante notizia. Sconvolto, Lope spiegherà ai compagni di essere tornato per offrire il proprio sostegno, ma il suo vero obiettivo resta Vera.

La ragazza, logorata dai sensi di colpa per gli ultimi eventi, è ormai un'anima in pena. Nonostante i tentativi di Simona e Candela di farla ragionare, Vera erigerà un muro insormontabile contro Lope: lo respingerà duramente, intimandogli di tornare alla sua vita a Madrid e di lasciarla in pace, per poi tentare persino la fuga pur di non incrociare il suo sguardo.

Teresa accusata di furto, mentre Julieta lotta tra la vita e la morte

Nel frattempo, la situazione della servitù precipita a causa di una misteriosa lettera confiscata. Pia si assumerà inizialmente la responsabilità del documento mancante per proteggere Teresa, scatenando l'ira del maggiordomo. Tuttavia, il pugno di ferro di Cristobal non tarderà ad arrivare: Teresa viene ufficialmente sospesa con l'accusa di furto e temporaneamente retrocessa.

Una decisione che solleverà l'indignazione generale dei colleghi e aprirà la strada a una vera e propria guerra per il potere, con Cristobal pronto a proporre Maria e Petra come nuove governanti, scontrandosi con Alonso che vorrebbe invece promuovere Ricardo. Nelle stanze nobili, l'attenzione è tutta per Julieta, sottoposta a un delicato intervento d'urgenza. Le sue condizioni precipitano in uno stato letargico profondo, tanto da far temere a Ciro che la giovane possa non svegliarsi mai più. Mentre Manuel veglia su di lei nel terrore che subisca lo stesso destino di Jana, si accendono forti tensioni tra lui e Ciro. Quando Julieta inizierà a dare i primi flebili segnali di risveglio, sarà Petra ad accorgersene e ad allertare il medico, ma la tensione tra i due uomini rimarrà altissima, tra fatture non pagate per la ristrutturazione del palazzo e gelosie inconfessabili.