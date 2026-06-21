Le nuove trame de La Promessa provenienti dalla Spagna scuotono ancora una volta gli equilibri del palazzo Luján. Le anticipazioni rivelano che Lope torna con un obiettivo preciso: riconquistare Vera e chiederle la mano. Mentre un matrimonio si prepara a essere celebrato, un altro, quello tra Curro e Angela, sembra invece destinato a slittare. Intanto, tra addii mancati, segreti pronti a esplodere e un parto improvviso, la soap si prepara a un nuovo vortice di emozioni.

Il ritorno di Lope, la proposta a Vera e la crisi tra Curro e Angela

Lope rientra a palazzo con un piano chiaro: riconciliarsi con Vera e compiere il grande passo.

Dopo una toccante riappacificazione, la giovane accetta la proposta di matrimonio e i due progettano di trasferirsi in un villaggio per aprire un ristorante. La notizia del fidanzamento scuote la servitù, e Maria Fernandez propone che le nozze vengano celebrate proprio a La Promessa prima della loro partenza. Quando Alonso viene informato, si offre persino di accompagnare la sposa all’altare. Nel frattempo, il matrimonio che sembra allontanarsi è quello tra Curro e Angela. I due decidono di rimandare le nozze finché Curro non riceverà il titolo, ma il ragazzo appare sempre più incerto. Ne nasce un duro confronto, seguito però da una riconciliazione che riporta la pace tra i due innamorati. Parallelamente, Ciro annuncia la sua partenza dopo gli insulti subiti.

Julieta non vuole lasciare il palazzo, ma lui le concede solo quattro giorni. Manuel, terrorizzato all’idea di perderla, le chiede cosa possa fare per impedirle di partire. La giovane crede che il marito non cambierà idea, ma la situazione è destinata a ribaltarsi.

Il matrimonio di Lope e Vera, il segreto di Pia e il parto improvviso di Maria Fernandez

Le donne della servitù, guidate da Maria Fernandez, lavorano senza sosta per organizzare le nozze di Lope e Vera. La cerimonia è splendida e commovente, celebrata proprio a palazzo come desiderato. Manuel, però, non vi partecipa: preferisce salutare Julieta e le dona il quadro che avevano ammirato insieme la prima volta. Intanto, Pia confessa a Samuel di essere tormentata da un segreto, e sotto gli occhi di Ricardo riceve il consiglio di dire finalmente la verità.

Poco dopo, la governante rivela al maggiordomo il peso che porta dentro: Leocadia ha ucciso Jana. Pellicer le suggerisce di attendere il matrimonio di Curro prima di rivelare tutto al giovane. Nel frattempo, Cristobal reintegra Teresa come governante e restituisce a Ricardo il ruolo di secondo maggiordomo. Ciro, dopo aver riflettuto sulla proposta di Manuel, sorprende tutti annunciando che resterà a La Promessa. La tensione cresce anche sul fronte sentimentale: Martina e Adriano, dopo essersi baciati, temono di essere stati visti. Lui è convinto che qualcuno li abbia sorpresi, lei tenta di rassicurarlo, ma il dubbio resta. Il colpo di scena finale arriva quando Alonso accompagna Maria Fernandez dal medico.

Durante il tragitto, la giovane entra improvvisamente in travaglio. Il marchese, più agitato che mai, è costretto ad assisterla da solo. Il bambino nasce, ma un silenzio inquietante cala sulla stanza: il neonato non piange, gettando tutti nell’angoscia.