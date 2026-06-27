Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Manuel inizierà a nutrire sempre più sospetti su Enora quando noterà che rifiuta di parlare della sua famiglia. L'uomo inizierà ad indagare scoprendo che non ha detto tutta la verità sul suo passato.

Enora è evasiva sulla sua famiglia

Manuel cederà il 40% delle azioni a Pedro Farrè per aprire un'azienda tutta sua. L'erede del marchesato dirà ad Enora e Tono che devono consegnare ogni bozzetto all'imprenditore e Leocadia. La ragazza nasconderà in più di un'occasione alcuni disegni nelle sue tasche all'oscuro dell'amato.

Quest'ultimo non nutrirà nessun tipo di sospetto mentre Enora farà capire a Manuel che vuole diventare la sua collaboratrice. Il figlio di Alonso capirà che la donna è evasiva e spesso contraddittoria quando parla della sua famiglia. L'uomo farà alcune domande ad Enora in merito alla vecchia attività dei genitori per scoprire se gestivano un'officina meccanica per via del suo talento coi motori.

Manuel indaga sul passato di Enora

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Manuel non apparirà convinto del fatto che Enora stia raccontando tutta la verità sul suo passato sopratutto quando Tono le chiederà di sposarlo. L'erede del marchesato deciderà di vederci chiaro, raggiungendo i posti nativi della ragazza.

In questo modo, l'uomo scoprirà che nessuno conosce una persona di nome Enora. Manuel diventerà per la giovane una vera e propria ombra, tanto da avvisare Tono dei suoi sospetti. Il figlio di Simona dirà all'erede del marchesato di fidarsi ciecamente dell'amata, proibendogli d'indagare sui suoi scheletri nell'armadio.

Curro ha distrutto il dipinto di Cruz

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine giugno sui teleschermi di Rete 4, l'arrivo del quadro di Cruz ha lasciato tutti molto scossi e preoccupati. Manuel ha detto a Curro di essere rimasto turbato dal dipinto raffigurante sua madre. L'erede del marchesato inoltre non è apparso convinto di cedere il 10% delle quote a Leocadia.

Catalina, invece, ha ribadito a Martina che il rapporto tra di loro non sarebbe tornato come quello di un tempo. Al tempo stesso, la ragazza ha dovuto fare i conti con una crisi matrimoniale con Adriano. Pia ha raccontato a Candela di essersi scambiata un bacio con Ricardo ma poi è stata rimproverata da Cristobal per non avergli consegnato una missiva.

Infine qualcuno ha rovinato il quadro di Cruz, incarcerata per la morte di Jana (Ana Garces) e del bambino che attendeva. Curro ha confidato di essere stato lui a distruggere il ritratto della marchesa. Alonso ha deciso di non punire suo figlio e tutti sono apparsi solidali con lui.