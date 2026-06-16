Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Petra Arcos inizierà ad accusare degli strani malesseri. Un giorno, la governante verrà ritrovata priva di sensi da Maria, che apparirà molto preoccupata per le sue condizioni di salute.

Maria trova Petra svenuta

Petra avrà dei gravi problemi di salute. La governante accuserà dei forti dolori, svenimenti e capogiri dopo essere tornata a lavorare alla tenuta in seguito al licenziamento di Catalina. L'anziana tormentata dal dolore diventerà sempre più intrattabile e spigolosa finendo per allontanare i suoi colleghi.

Petra cercherà di non far vedere a nessuno che sta male ma un giorno cadrà a terra svenuta davanti a Maria, che chiamerà in aiuto Padre Samuel per riuscire a sollevarla. La domestica aiuterà l'arcigna governante a fare dei controlli per scoprire l'origine dei malesseri e a riposare, prestando attenzione a non farsi scoprire dal perfido Cristobal.

Le condizioni di salute di Petra peggiorano sempre di più

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Petra dovrà stare molto attenta a non farsi scoprire per non perdere il posto di lavoro. Maria rischierà di cacciarsi nei guai con Cristobal per aiutare la governante. La domestica dimostrerà di avere un cuore grande nei confronti della madre del defunto Feliciano, vittima di un momento di estrema difficoltà.

Col passare del tempo, le condizioni della governante peggioreranno sempre di più, tanto da che tutti temeranno per la sua vita.

Leocadia ha chiesto ad Alonso di fermare le liti tra Catalina e Martina

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa che sono andate in onda ad inizio giugno su Rete 4. Cristobal ha rifiutato di obbedire a Lorenzo e di licenziare Curro. Il maggiordomo capo ha raccontato la situazione all'ex baronetto, invitandolo a prestare più attenzione. Simona e Candela, invece, hanno parlato con Cristobal per convincerlo a sospendere la sua scelta di allontanare Lope dalla cucina.

Bartolome ha portato a Catalina una lettera con i nomi dei 27 nobili contrari a dare dei privilegi ai braccianti.

Martina ha litigato con sua cugina, accusandola di essere una pessima madre. Le parole hanno profondamente ferito la moglie di Adriano. Leocadia ha parlato con Alonso per convincere Martina e Catalina a fare la pace.

Ricardo, invece, ha invitato Pia in paese per vedere uno spettacolo di marionette insieme a Diego. La domestica ha detto all'uomo di aver ucciso il barone de Linaja dopo che l'ha abusata. Infine Pedro ha detto a Manuel che il motore aereo che ha costruito insieme ad Enora e Tono funziona alla perfezione mentre Curro ha rivelato ad Angela i suoi sospetti su Lorenzo.