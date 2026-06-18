Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma tra un anno su Rete 4 rivelano che Adriano e Martina nasconderanno un grande segreto a Jacobo. I due non riusciranno a rivelare al nobile di provare dei sentimenti l'uno per l'altra.

Adriano spinge Martina a fare luce nei suoi sentimenti

Martina apparirà furiosa con Jacobo dopo aver scoperto la verità in merito alla presunta offerta di lavoro in America. La donna apprenderà che la proposta non era mai esistita. Jacobo proverà a giustificarsi con Martina, dicendole di averlo fatto per amore ma lei non sembrerà credergli.

Nel frattempo, la cugina di Manuel apparirà sempre più divisa nei suoi sentimenti. Adriano intercetterà la ragazza per convincerla ad ammettere che prova qualcosa per lui. La cugina di Catalina avrà quindi un nuovo confronto con Jacobo, al quale farà presente di avere ancora nella testa l'uomo con il quale si era scambiata un bacio appassionato. Ma Martina non riuscirà a rivelare al nobile che si tratta di Adriano.

Adriano nasconde a Jacobo l'identità dell'amante di Catalina

Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che Jacobo domanderà a Martina se la relazione con l'uomo del Patronato è terminata ma lei non riuscirà a rispondere alla domanda a causa dell'arrivo di una chiamata. Il nobile, a questo punto, chiederà aiuto ad Adriano, al quale domanderà se la cugina di Catalina ha un altro uomo.

Il conte dimostrerà di conoscere la verità ma preferirà mantenere il massimo riserbo sulla faccenda.

Martina e Adriano dimostreranno di essere rimasti incastrati nelle loro stesse bugie. La situazione sarà destinata a complicarsi quando Jacobo scoprirà che il suo amico ha ripreso la vista e non capirà per quale motivo gli abbia taciuto la verità. Adriano si sentirà come un traditore mentre Martina si rammaricherà per non essere riuscita a dirgli la verità

Il ritratto di Cruz ha fatto il suo arrivo a La Promessa sconvolgendo Manuel

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà giugno sui teleschermi italiani, Maria è apparsa sempre più innamorata di Samuel ed ha confessato a Petra che sta soffrendo per lui.

Catalina, invece, ha minacciato di andarsene coi figli, tanto che il matrimonio con Adriano è entrato in crisi. L'uomo ha passato la notte in un'altra camera dal palazzo. Manuel è apparso impaziente di ricevere una chiamata di Farrè all'oscuro che Leocadia l'abbia contattato al suo posto. Infine alla tenuta è stato recapitato il ritratto di Cruz (Eva Martin) commissionato da lei prima di essere arrestata per la morte di Jana. Manuel è rimasto sconvolto, tanto da confidarlo a suo fratello Curro.