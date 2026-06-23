Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma a fine giugno su La 1 e tra un anno su Rete 4 rivelano che Pia Adarre apparirà sempre più turbata a causa di un segreto che le tormenta l'anima. La domestica deciderà di essere sincera con Ricardo Pellicer, rivelandogli di aver scoperto chi ha ucciso Jana.

Pia confessa a Samuel di avere un segreto che la sta tormentando

Pia confesserà a Samuel di avere un segreto che le sta tormentando l'anima. La domestica apprenderà che Leocadia aveva avvelenato Jana ed il bambino che portava in grembo dopo aver preso una missiva nello studio di Cristobal.

Il prelato consiglierà alla donna di raccontare tutta la verità. Una scena che avverrà sotto gli occhi sbigottiti di Ricardo, che inizierà ad avere dei dubbi sul comportamento di Pia.

Intanto, la madre di Diego cercherà di convincere Cristobal ad affidare a Pellicer il posto di maggiordomo. L'uomo accetterà la richiesta di Pia, reintegrando il collega al suo vecchio ruolo. Allo stesso tempo, la donna insieme allo staff della tenuta saranno impegnati nell'organizzazione della cerimonia nuziale di Lope e Vera, che si scambieranno le promesse d'amore a palazzo.

La domestica dice a Ricardo che Leocadia ha ucciso Jana

Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che Ricardo troverà Pia sconvolta.

Quest'ultima deciderà di essere finalmente sincera con l'uomo, ammettendo di aver scoperto chi ha ucciso Jana. Il maggiordomo scoprirà così che era stata Leocadia ad aver eliminato la moglie di Manuel. Il padre di Santos consiglierà alla domestica di attendere fino al matrimonio di Curro per dirgli la tremenda verità.

Infine Alonso accompagnerà Maria dal dottore con la sua automobile. Sarà in questa circostanza che la donna accuserà delle doglie, tanto da essere costretta a mettere al mondo il suo bambino sul ciglio della strada.

Cristobal contro la presenza di Samuel a La Promessa

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine giugno su in Italia, Tono è apparso tranquillo accanto ad Enora.

Il giovane ha trovato stabilità accanto alla collega di officina. Nonostante questo, il saldatore non ha compreso l'atteggiamento distaccato e freddo di Manuel (Arturo Garcia Sancho). Intanto Vera ha accusato nostalgia della sua famiglia nonostante la presenza di Teresa e Lope.

Petra, invece, ha proposto a Samuel di fermarsi fino alla missione. Il prelato ha accettato anche se la sua permanenza alla tenuta ha suscitato la reazione di Cristobal, deciso ad imporre il proprio controllo sugli equilibri interni. Il ritorno di Samuel ha rischiato di diventare un nuovo terreno di scontro tra lo staff e il maggiordomo capo.