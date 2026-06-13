Laila Hasanovic, figura sempre più in vista nel panorama mediatico e nota al grande pubblico per la sua relazione con il tennista Jannik Sinner, si appresta a vivere un momento significativo per la sua carriera. La modella danese sarà infatti una delle protagoniste della sfilata organizzata dal brand Dondup, che si terrà nel contesto esclusivo del concerto di Achille Lauro allo stadio San Siro di Milano. L'appuntamento, fissato per il 15 giugno, si configura come un evento innovativo e di grande impatto, capace di creare un ponte tra il mondo della musica e quello dell'alta moda, il tutto sotto l'attenta direzione artistica dello stesso Achille Lauro.

San Siro: il palco inedito di un evento tra musica e moda

La serata milanese promette di trasformare lo stadio San Siro, un vero e proprio simbolo per gli appassionati di sport e uno degli impianti più iconici d'Italia, in una passerella d'eccezione. Questo connubio inedito tra l'energia vibrante di un concerto e l'eleganza sofisticata di una sfilata di moda è l'idea portante di Achille Lauro, che ha assunto il ruolo di direttore creativo per il marchio Dondup. Sarà proprio in questo scenario suggestivo che verranno presentate le nuove collezioni del brand. Laila Hasanovic, che ha già calcato importanti red carpet internazionali e attirato l'attenzione per il suo stile, è tra le modelle più attese e la sua presenza è destinata a catalizzare l'interesse del pubblico e degli addetti ai lavori.

Laila Hasanovic: un'affermazione professionale oltre la notorietà

Per Laila Hasanovic, la partecipazione alla sfilata Dondup a San Siro assume un valore particolare, segnando un passo importante nella sua traiettoria professionale. La modella danese, che negli ultimi mesi ha visto crescere la sua notorietà anche grazie alla vicinanza a Jannik Sinner, sta ora costruendo un percorso autonomo e distintivo nel settore della moda. Questo evento di grande risonanza le offre l'opportunità di affermare la propria identità e le proprie capacità, dimostrando di essere una figura di spicco nel panorama della moda internazionale e non solo la "fidanzata di Sinner". La sua presenza da protagonista in un contesto così prestigioso è un chiaro segnale della sua crescente influenza nel settore.

Jannik Sinner: tra allenamenti e l'incognita della presenza a Milano

Mentre i riflettori sono puntati su Laila Hasanovic e il suo imminente impegno sulla passerella di San Siro, resta un velo di incertezza sulla possibile presenza di Jannik Sinner tra gli spettatori. Il tennista, numero uno del mondo, è attualmente concentrato sulla preparazione per il prestigioso torneo di Wimbledon, un appuntamento cruciale nel suo calendario sportivo. Sebbene sia stato avvistato a Milano nei giorni scorsi in compagnia della modella, prima di fare ritorno a Monaco per riprendere gli intensi allenamenti, i suoi stringenti impegni professionali potrebbero impedirgli di assistere all'evento. La sua priorità assoluta è la condizione fisica e la preparazione atletica.

Tuttavia, la sua presenza non è del tutto esclusa, alimentando la curiosità e la speranza di molti di vederlo in prima fila ad applaudire la fidanzata in questa serata speciale che unisce sport, musica e moda.