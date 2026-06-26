In occasione del sesto episodio de L'erede in onda sulle reti Mediaset venerdì 3 luglio (Halef, nome originale della serie) si parla di nuovi intrighi ma anche diverse tensioni legate al potere di famiglie rivali. Mentre Sultan continua ad esercitare il suo controllo su Yildiz, Sevde racconta a Meryem un doloroso episodio del passato: Ziyan abusò della donna.

Anticipazioni L'erede

Nella nuova puntata de L'erede, le anticipazioni rivelano che Sevde racconta a Meryem che in passato ha subito violenza da Ziyan. La moglie di quest'ultimo inizialmente non sembra credere alle parole della donna, ma successivamente trova nelle tasche del marito una noce che dimostra la prova dell'avvenuta violenza.

Dunque Meryem si ritroverà davanti ad un bivio: credere a Sevde oppure andare contro suo marito.

Per quanto riguarda gli altri protagonisti, Sultan continua ad esercitare pressione su Yildiz. La matriarca chiede alla nuora se abbia o meno trascorso la notte in camera con suo figlio nonostante siano marito e moglie a tutti gli effetti. Nel momento in cui Yildiz chiede alla donna di poter andare in ospedale a trovare Hatcik, Sultan approva ma chiede a Quadi di accompagnarla in moda da controllare ogni suo movimento. Halim invece dopo aver avuto un incontro d'affari con Dalyan lo informa che i terreni con i giacimenti d'oro diventeranno suoi a tutti gli effetti, ma ciò scatenerà una nuova faida basata sugli interessi economici.

Hilmi e Nergis in pericolo

Mentre Yufus cattura Hanza, anche Hilmi e Nergis vengono rinchiusi in un capannone. All'interno dell'edificio, Hilmi ascolta una telefonata in cui sente dire che se necessario possono essere uccisi tutti i membri della famiglia rivale. A questo punto Hilmi ha un ruolo chiave poiché la registrazione può diventare una prova o un’arma di ricatto. Il rapimento di Nergis è invece destinato a creare una nuova spaccatura tra gli Yelduran e i Kordağlı.

Dove e quando seguire Halef

È possibile seguire le puntate in chiaro della nuova serie tv turca L'Erede ogni venerdì su Canale 5, a partire delle ore 21:45 circa (subito dopo La Ruota della Fortuna versione Summer). Tuttavia gli episodi sono anche disponibili sulla piattaforma gratuita di Mediaset Infinity.