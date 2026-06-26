Sevde tornerà vestita in modo elegante e si prenderà la sua rivincita nelle prossime puntate de L'Erede: "Chiamatemi signora, Melek".

Le anticipazioni tv rivelano che Sevde svelerà il suo segreto durante una cena a villa Yelduran in cui ci saranno la famiglia di Yildiz e quella di Melek.

Un compito difficile per Yusuf e L'Erede

Le anticipazioni de L'Erede raccontano che il segreto di Sultan e Ziyan avrà le ore contate. Nelle prossime puntate, Sevde sarà nel mirino di Sultan e Meryem: entrambe le donne faranno di tutto per evitare che si sappia che Melek e Yildiz sono sorelle.

Le consuocere si riuniranno per parlare della faccenda e la madre di Sehrat le assicurerà che penserà lei a far tacere per sempre Sevde. Quest'ultima, però, non avrà nessuna intenzione di subire in silenzio, soprattutto dopo che Ziyan, l'uomo che ha abusato di lei e il padre di sua figlia, la minaccerà con la vita. Per risolvere ogni problema, Sultan darà a Yusuf l'incarico di catturare Sevde e toglierle la vita. Il giovane non potrà sottrarsi agli ordini della signora a cui deve tutto e prenderà la donna per incatenarla e giustiziarla. Quando Yusuf punterà la sua arma contro Sevde, però, lei gli ricorderà che ha salvato la vita alla sua amata Hatçik quando è stata spinta nel burrone. Il ragazzo non riuscirà ad essere indifferente alle parole di Sevde e fingerà di ucciderla, sparando a vuoto.

Il testimone mandato da Sultan vedrà la vittima esanima per terra e tutti penseranno che la donna sia morta. Yusuf raccomanderà a Sevde di non farsi mai più vedere per non metterlo nei guai.

Cena con finale a sorpresa

Nelle prossime puntate de L'Erede, Sevde si prenderà la sua rivincita e lo farà in grande stile. Serhat, ancora diviso tra le sue due mogli, penserà di convocare la famiglia Kordağlı a cena per parlare della gestione delle terre. Melek non starà certo a guardare e per questo inviterà anche i suoi genitori all'evento. Gli animi si scalderanno in pochi minuti, perché Sehrat imporrà una politica che i Kordağlı non condividono: lasciare i contadini liberi di coltivare le terre destinare alle miniere.

Mentre tutti saranno contro tutti, arriverà Sevde e sconvolgerà l'intera tavolata. La donna, vestita in modo elegante si annuncerà da sola: "Chiamatemi signora Sevde" dirà. Sultan sarà sorpresa nel vederla viva e Sevde dirà a tutti il suo segreto: "Rivoglio mia figlia, Melek è mia figlia".