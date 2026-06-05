Venerdì 12 giugno su Canale 5 alle ore 21:45 circa torna una nuova puntata de L'erede (Halef: Köklerin Çağrısı nome originale). Gli spoiler annunciano che Serhat rapisce Melek e le impone di rispettare il dovere di una moglie. Intanto per quanto riguarda i problemi interni alla famiglia Yelduran, Serhat decide di accettare il ruolo di erede e di fatto caccia suo fratello Akif.

Anticipazioni L'erede

Le anticipazioni legate al nuovo episodio de L'erede, vedono diversi colpi di scena legati alla morte di Bekir Yelduran. Akit infatti, si proclama erede del capofamiglia, ma Serhat decide di essere lui il capofamiglia visto che il padre aveva indicato il suo nome.

Motivo per cui all'interno della famiglia Yelduran nascono delle tensioni e Akif inizia a pensare che sia stato Serhat ad uccidere il padre. In seguito alle diverse tensioni l'erede di Bekir decide di cacciare di casa il fratello, in modo da avere il comando su tutto.

Sul fronte sentimentale e la faida con i Kordagli, Serhat accetta di sposare Yildiz. Intanto Melek tramite i suoi genitori scopre che in passato vivevano ad Urfa, ma a causa delle minacce ricevute da una famiglia molto potente scapparono ad Istanbul. Intanto Serhat che risulta essere ufficialmente sposato con Yildiz e Melek, decide di rapire quest'ultima e di portarla in villa contro la sua volontà. Nel momento in cui Melek rifiuta di condividere il suo uomo con un'altra donna, Serhat obbliga la ragazza a rispettare i doveri di una moglie.

Dove e quando seguire la soap opera turca

È possibile seguire la serie tv targata Mediaset ogni venerdì su Canale 5m alle ore 21:45 (subito dopo La Ruota della Fortuna). Tutti coloro che intendono seguire la fiction in streaming possono farlo sul sito gratuito Mediaset Infinity, dove sono presenti anche le puntate precedenti e alcune anteprime.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, c'è grande attesa per la terza puntata de L'erede. Un utente ha scritto: "Direi che si tratta di un matrimonio piuttosto movimentato". Un altro utente ha criticato l'atteggiamento di Melek: "Ma lei esattamente cosa vuole dal nostro Serhat?". Un altro spettatore ha commentato: "Mi piacciono molto gli intrighi che si vengono a formare in questa dizi". Infine c'è anche chi ha sostenuto: "Tra tutte le serie turche acquistate da Mediaset nell'ultimo periodo, questa è quella che mi sta piacendo di più".