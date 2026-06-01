La trama della seconda puntata de L'erede che andrà in onda venerdì 5 giugno in prima serata sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Melek e Sevde soccorreranno Hatcik dopo averla trovata in condizioni gravi in un luogo isolato. Yildiz, invece, mostrerà a Serhat la collana che ha ricevuto in regalo dalla madre alle loro nozze.

Serhat regala a Melek un turchese

Melek osserverà incantata un turchese nel corso di una passeggiata al mercato. L'orafo spiegherà alla donna che la pietra simboleggia le lacrime versate dalle donne. Poco dopo, Serhat regalerà alla donna una pietra identica, ammettendo di aver visto che ne era molto interessata.

Melek apparirà molto turbata dal potere della famiglia di suo marito e dal suo atteggiamento. Allo stesso tempo, Serhat noterà al collo di Yildiz una pietra simile a quella che ha regalato a Melek. La donna spiegherà di aver ricevuto il prezioso dalla madre durante le sue nozze. Yildiz cercherà di trattenere il protagonista senza riuscirci.

Melek e Sevde trasportano Hatcik in ospedale

Le anticipazioni de L'Erede rivelano che Melek verrà avvicinata da Sevde che inizierà a seguire per vedere insieme qualcosa d'importante. La donna accetterà, tanto da venire condotta in un luogo isolato dove troverà Hatcik in condizioni critiche. Melek implorerà l'aiuto di Sevde per portare la donna in ospedale.

Quest'ultima accetterà solo in cambio che lei avvisi Serhat dell'accaduto. Il protagonista raggiungerà l'ospedale dove Hatcik gli sussurrerà qualcosa all'orecchio nonostante le sue fragili condizioni di salute. Il protagonista si allontanerà da Melek lasciandola pieni di incertezze.

Serhat torna ad Urfa per prendersi cura del padre malato

Nel frattempo, negli ultimi episodi de L'Erede andati in onda in Italia, Serhat, un chirurgo brillante si è costruito una carriera lontano dalla sua terra e sopratutto dalle tradizioni della sua famiglia fin troppo radicate nel passato. L'uomo è diventato il marito di Melek ed insieme hanno sognato un futuro all'estero. Ma pochi giorni prima della partenza, il protagonista ha ricevuto una chiamata da Urfa che l'ha avvisato che suo padre ha accusato un malore ed è stato ricoverato in ospedale.

Serhat si è così ritrovato risucchiato nella guerra tra le due famiglie più importanti della terra. Per mettere fine alle tensioni, la famiglia ha ordinato al ragazzo di sposare con rito religioso Yildiz. Il chirurgo si è opposto alla richiesta ma il padre della sposa non è apparso disposto ad accettare una simile umiliazione. La situazione è diventata ancora più complicata quando un incendio ha colpito la tenuta degli Yelduran.