Akif salverà la vita a Serhat facendogli da scudo nella puntata de L'Erede di venerdì 19 giugno, ma si tratterà di un suo piano già studiato.

Le anticipazioni tv rivelano che Akir penserà di togliere la vita a suo fratello, ma poi deciderà di salvarlo per riscattarsi ai suoi occhi e riavere un ruolo negli affari.

L'agguato a Serhat ne L'Erede e la mossa di Akif

Le anticipazioni de L'Erede raccontano che Akif si renderà di aver perso tutto quando Serhat scoprirà che è stato lui ad eliminare il loro padre. Il fratello maggiore studierà un piano per riscattarsi, ma soprattutto per tornare ad avere un ruolo nella gestione degli affari di famiglia.

In un primo momento, Akif penserà di togliere la vita a Serhat assoldando un sicario. L'uomo che aiuterà Akif, però, non sarà scelto a caso, ma si tratterà di Ilyas, uno degli uomini più fidati di Asir, il fratello di Yildiz. Il piano di Akif prevederà che durante uno spostamento con i suoi, ci sarà un'imboscata e Asir, in cambio di due milioni, dovrà sparare Serhat dritto al petto. La tensione sarà altissima, ma alla fine l'agguato andrà in un modo totalmente imprevisto, almeno peri telespettatori. Le auto di Sehrat e Akif si fermeranno a causa di un camion in panne che occuperà la strada. Quando i due usciranno per capire cosa succede, Ilyas premerà il grilletto contro Serhat. A quel punto, però, Akif farà da scudo al fratello minore e cadrà, gravemente ferito.

Serhat inseguirà il sicario e gli intimerà di dirgli subito per chi lavora, ma lui non farà in tempo a parlare. Yusuf, infatti, gli toglierà la vita e poi dirà a Serhat che Ilyas è il braccio destro di suo cognato.

Akif tra la vita e la morte: Sehrat si sentirà in colpa

Nella puntata de L'Erede di venerdì 19 giugno, si scoprirà che Akif aveva già preventivato tutto e aveva ordinato a Yusuf di togliere la vita al sicario per impedirgli di parlare. Emergerà che l'uomo ha organizzato l'agguato per poi salvare la vita a Sehrat e riscattarsi ai suoi occhi. "Rischierò di morire", dirà, "Ma se sopravvivo mio fratello mi perdonerà e si fiderà di nuovo di me". Quando la notizia dell'agguato giungerà alla famiglia di Yildiz, Asir sarà sconvolto perché saprà bene di non aver ordinato affatto l'omicidio.

Nel frattempo, Akif sarà ricoverato in ospedale e sottoposto ad un delicato intervento: tutta la famiglia sarà in pena per lui che lotterà tra la vita e la morte. Sehrat si sentirà in colpa e profondamente grato a suo fratello.