Sevde salvò la vita a Serhat che da piccolo stava annegando e in cambio gli chiese di riportare sua figlia da lei: è quando emergerà nelle prossime puntate de L'Erede.

Le anticipazioni tv rivelano che il lago nei sogni di Melek non è un particolare trascurabile. È stato proprio nel lago che Serhat, ancora bambino, promise a Sevde che le avrebbe portato la figlia perduta.

Melek e Serhat uniti dal destino ne L'Erede

Le anticipazioni de L'Erede annunciano che presto emergeranno segreti e promesse del passato che spiegheranno il legame profondo tra i protagonisti.

Nelle puntate precedenti, Sevde ha spesso parlato dell'acqua come un elemento che avrebbe dovuto svelare a Melek i suoi strani sogni. Serhat, invece, in un dialogo ha detto a Sevde che gli sarebbe stato debitore per sempre perché lei gli aveva salvato la vita. Attualmente, questi due particolari restano un mistero, ma presto tutti i pezzi torneranno al loro posto. Tutto avrà inizio quando Sevde si prenderà la sua rivincita, svelando che Melek è sua figlia e lo farà in presenza delle tre famiglia riunite: i Kordağlı, gli Yelduran e gli Özdel. La cena terminerà in modo disastroso: i Kordağlı rinnegheranno Yildiz, colpevole di non aver parlato loro dei piani che aveva Serhat per i terreni. Melek sarà furiosa con i suoi genitori e chiederà a suo marito di lasciarla da sola.

Serhat resterà senza parole e chiederà a Sevde se lei è davvero la madre di Melek. La risposta che la donna gli darà, spiegherà i sogni e tutto ciò che al momento sembra slegato nelle trame. "Quando ti ho salvato la vita", dirà Sevde, "Ti ho chiesto in cambio di portarmi mia figlia, adesso hai pagato il tuo debito".

Perché Melek sogna l'acqua e Sevde le parla sempre del lago?

Nelle prossime puntate de L'Erede, emergerà che Sevde in passato ha salvato la vita a Serhat. Quando era ancora un bambino, lui è caduto nel lago e stava annegando. Con Serhat c'era anche Akif, ma essendo piccolo come lui, non riusciva ad aiutarlo. A salvare la situazione è arrivata Sevde che ha tirato fuori dall'acqua Serhat che gli ha detto: "Ti sarò per sempre grato, sono il figlio di Yelduran, chiedi qualunque cosa".

Sevde, con un grande sorriso, ha detto a Serhat che non voleva nulla di materiale: "Mi porterai mia figlia quando arriverà il momento". Si capirà, quindi, che il destino ha aiutato Serhat ad onorare la sua promessa fatta a Sevde da bambino e si spiegherà anche perché l'acqua è così ricorrente nei racconti della donna a Melek.