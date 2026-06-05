Sultan strappò Melek neonata dalle braccia di Sevde per vendicarsi: è quanto emergerà nelle prossime puntate de L'Erede, quando le due donne avranno uno scontro in cui ricorderanno il passato.

Le anticipazioni tv rivelano che Sultan era convinta che Melek fosse nata dall'amore tra Sevde e Mustafa, l'uomo di cui lei era innamorata. Per vendetta, la donna tolse la bambina dalle braccia di sua madre, inconsapevole del fatto che Mustafa non era affatto il padre.

Sevde: un personaggio de L'Erede con tanti ricordi da scoprire

Le anticipazioni de L'Erede raccontano che emergeranno importanti particolari delle vite dei protagonisti.

Il personaggio di Sevde, conosciuta da tutti come "Sevde la pazza", sarà al centro delle trame. Tutto avrà inizio quando la donna avrà l'occasione di incontrare Melek, la moglie di Serhat. Sevde condividerà con lei un momento molto speciale, perché insieme salveranno Hatçik, lanciata nel vuoto dal perfido Akif. Nel momento di vicinanza con Melek, Sevde noterà la cicatrice sulla sua gamba e capirà che si tratta di sua figlia. Per la donna sarà una grande emozione e una grande sofferenza pensare al passato, ma non rivelerà a Melek le sue vere origini. Sevde si limiterà a dire alla moglie di Serhat che lei è stata adottata e quindi Hilmi e Nergis non sono i suoi genitori biologici. Melek non saprà se prendere sul serio le parole di Sevde, visto che la donna sembra poco lucida.

Dopo l'incontro con Melek, Sevde tornerà a villa Yelduran e affronterà Sultan, la padrona di casa che pochi giorni prima l'aveva cacciata intimandole di non farsi più vedere.

Sevde e Sultan rivali in amore in passato

Nelle prossime puntate de L'Erede, Sevde avrà un duro scontro con Yelduran e ripercorrerà con lei il doloroso passato. Si scoprirà che la madre di Serhat, prima di sposare Bekir per volere della sua famiglia, era innamorata di Mustafa Saniye. Quest'ultimo, rimasto solo, si è innamorato di Sevde e Sultan non ha mai potuto perdonarla per questo affronto. "Sei stata tu a togliermi la bambina", dirà Sevde, "Perché pensavi che fosse di Mustafa". Sultan ascolterà senza parlare, consapevole delle sue colpe, ma resterà a bocca aperta quado Sevde le rivelerà che Mustafa non è il padre il Melek.

"Lei è figlia di Ziyan Kordağlı", dirà svelando quindi che Melek e Yildiz sono sorelle. Le due rivali in amore che si contendono Serhat, quindi, hanno in comune il loro padre, ma nessuna delle due conoscerà questa verità.