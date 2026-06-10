La Regina del Pop, Madonna, ha recentemente sorpreso il mondo rivelando in un'intervista per la piattaforma Grindr di aver avuto il «miglior sesso» della sua vita con John F. Kennedy Jr., figlio del Presidente John F. Kennedy e di Jacqueline Kennedy Onassis. La confessione, parte della promozione del suo nuovo album Confessions II in uscita a luglio 2026, ha generato immediate reazioni. La popstar ha specificato che avrebbe menzionato solo ex partner ormai deceduti, focalizzando l'attenzione sulla sua schietta affermazione.

Durante la conversazione, Madonna ha rievocato la sua breve ma intensa relazione con Kennedy Jr., tragicamente scomparso in un incidente aereo nel 1999 insieme alla moglie Carolyn Bessette.

Il legame, risalente alla fine degli anni Ottanta, era rimasto per decenni oggetto di voci e supposizioni. La cantante lo ha descritto come un rapporto circoscritto nel tempo, vissuto in un periodo cruciale per entrambi: lei reduce dagli enormi successi di dischi come Like a Virgin e True Blue e dal turbolento matrimonio con Sean Penn; lui figura ammirata e seguita dalla stampa newyorkese.

La relazione segreta tra Madonna e JFK Jr.

L'affermazione di Madonna ha riacceso i riflettori su uno dei rapporti più riservati e discussi dello spettacolo americano tra gli anni Ottanta e Novanta. Gli incontri tra i due furono definiti da persone vicine a Kennedy Jr. come una «avventura divertente», alimentando per decenni le cronache mondane e contribuendo al mito privato della famiglia Kennedy, oltre a rafforzare il fascino ribelle di Madonna.

RoseMarie Terenzio, ex assistente e biografa di Kennedy Jr., ha confermato che i due avrebbero mantenuto un'amicizia complice anche dopo la fine della storia. La vicenda è tornata in auge anche grazie a recenti produzioni come la serie televisiva Love Story, incentrata sulla storia d'amore tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette.

Il periodo della loro relazione coincise con l'apice della celebrità per Madonna, già icona della cultura pop, e con un momento di grande esposizione mediatica per Kennedy Jr., avvocato e fondatore della rivista George, rapidamente divenuto uno dei single più desiderati di Manhattan. La natura fugace e informale del loro rapporto, a lungo solo un'indiscrezione, è stata ora confermata dalla stessa protagonista attraverso le sue parole e i suoi ricordi personali.

I percorsi sentimentali di Madonna e John F. Kennedy Jr.

La vita sentimentale di Madonna è stata spesso al centro dell'attenzione pubblica, parallelamente alla sua carriera musicale. Oltre ai matrimoni con Sean Penn e il regista Guy Ritchie, dal quale è nato Rocco, la popstar ha avuto relazioni significative con figure del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui Vanilla Ice, Dennis Rodman e Warren Beatty. La sua scelta di frequentare uomini più giovani – modelli e ballerini – è diventata parte integrante della sua narrazione pubblica, incentrata sui temi di libertà sessuale e autonomia femminile. Attualmente, Madonna frequenta il calciatore e modello trentenne Akeem Morris.

Anche la vita privata di John F.

Kennedy Jr. fu costantemente oggetto di interesse mediatico. Prima di sposare Carolyn Bessette nel 1996, ebbe relazioni con donne che rappresentavano diversi ambiti del potere e della cultura pop americana, come l'attrice Sarah Jessica Parker, la scrittrice Christina Haag e l'attrice Daryl Hannah. Il suo matrimonio con Bessette divenne un'ossessione mediatica e parte della leggenda della famiglia Kennedy. Furono considerati una delle più iconiche «it couple» newyorkesi, costantemente perseguitati dai fotografi, fino al tragico incidente aereo del 1999 che pose fine alle loro vite.