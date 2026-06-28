Manuela Moreno sarà la nuova conduttrice di 'La Vita in Diretta Estate', la versione estiva dell'apprezzato programma pomeridiano di Rai1. La giornalista assumerà la guida della trasmissione a partire dal primo luglio, con l'intento di proporre uno stile informativo incentrato sull'attualità e sull'abitudine all'ascolto. In vista di questa nuova sfida televisiva, Moreno ha affermato: “Mettetevi comodi, porto con me la mia esperienza di giornalista e conduttrice del Tg2, e la volontà di realizzare una televisione che entri ogni giorno nelle case degli italiani”.

L'ufficializzazione della conduzione, affidata a Moreno – già volto noto per la sua esperienza con 'Tg2 Post' – è giunta in concomitanza con l'imminente avvio estivo del programma. La conduzione in solitaria rappresenta per la giornalista un impegno significativo, considerando la fascia oraria centrale per Rai1, che da anni propone una formula capace di coniugare informazione e momenti di intrattenimento leggero. Moreno ha evidenziato: “Mi piace l’idea di una trasmissione che funga da salotto della realtà e dell’attualità. Spero che il pubblico apprezzi la mia impronta giornalistica”.

L'esperienza consolidata nell'informazione Rai

Moreno, con una carriera giornalistica di rilievo nazionale, è stata particolarmente apprezzata per le sue capacità di approfondimento e per il suo stile comunicativo diretto.

Nel corso della sua lunga esperienza, ha condotto numerose edizioni del Tg2, occupandosi di cronaca, politica ed eventi di stretta attualità, e ha moderato in diversi periodi il talk di approfondimento 'Tg2 Post'. Il suo approdo a 'La Vita in Diretta Estate' si configura come un importante riconoscimento della sua professionalità e versatilità, delineando inoltre una continuità tra i generi dell'informazione e dell'intrattenimento nel palinsesto estivo di Rai1.

La giornalista ha espresso l'intenzione di affrontare questa nuova sfida “con grande entusiasmo e rispetto per una trasmissione storica, dalla quale il pubblico si aspetta affidabilità, calore e coinvolgimento”. Il format estivo, pur mantenendo saldi gli appuntamenti con l'attualità, dedicherà spazio anche a momenti di leggerezza, attraverso servizi dedicati, la presenza di ospiti e collegamenti diretti dai territori italiani.

La lunga tradizione del pomeriggio di Rai1

'La Vita in Diretta', in onda dal 1991, si conferma come uno dei programmi più longevi del palinsesto Rai. Nel corso degli anni, ha visto l'alternarsi di numerosi conduttori e conduttrici, mantenendo una formula che sapientemente bilancia notizie di cronaca, interviste, approfondimenti e momenti dedicati allo spettacolo. La versione estiva garantirà una continuità con l'impostazione originale, ma con un'attenzione particolare al racconto dei territori e della vita quotidiana nelle diverse regioni italiane.

Il programma, che negli ultimi anni ha registrato una media di ascolti elevata nella fascia pomeridiana, si conferma un appuntamento fisso e molto seguito da generazioni di telespettatori.

La decisione di affidare la conduzione estiva a Manuela Moreno sottolinea la volontà di Rai1 di investire su una figura professionale esperta e in grado di coniugare rigore informativo con una grande accessibilità, raccogliendo l'eredità di una trasmissione di servizio pubblico che ha profondamente segnato la storia televisiva nazionale.