La conduttrice Mara Venier ha recentemente condiviso i dettagli di un anno difficile, segnato dai gravi problemi di salute del marito, Nicola Carraro. In un'intervista, Venier ha rivelato che Carraro ha affrontato un problema alla schiena che lo ha costretto in sedia a rotelle, seguito da una pancreatite acuta, scatenata da un farmaco per dimagrire. La conduttrice ha espresso la sua gioia per la ripresa del marito: “Questo è stato l’anniversario più importante della nostra vita... pensavo di non poterci arrivare. E invece siamo qui, Nicola si è ripreso”.

Carraro stesso ha riconosciuto il ruolo fondamentale della moglie, affermando: “Se sono vivo è grazie a Mara”.

Nonostante le vicende personali, Mara Venier si prepara a un intenso ritorno professionale. Ha annunciato la sua partecipazione al nuovo film del regista Ferzan Özpetek, un progetto che la entusiasma: “Ferzan è un maestro... ti coinvolge... mi piace l’idea di lavorare con lui”. Parallelamente, la conduttrice ha confermato la sua guida per la prossima stagione di "Domenica In", anticipando importanti novità per il programma.

Mara Venier sul set con Ferzan Özpetek: un nuovo capitolo cinematografico

La partecipazione di Mara Venier al prossimo film di Ferzan Özpetek, intitolato “Nella gioia e nel dolore”, segna una nuova tappa nella sua carriera.

Özpetek, regista noto per le sue storie intime e complesse, dirigerà un cast di interpreti di fama. Le sue produzioni, apprezzate per l'attenzione ai dettagli emotivi e la narrazione corale, hanno affascinato Venier, entusiasta di collaborare con il "maestro". Questa scelta conferma la tendenza di Özpetek a coinvolgere volti noti della televisione, rendendo i suoi progetti riconoscibili. L'inizio delle riprese è previsto nei prossimi mesi, preannunciando un'opera di rilievo.

Domenica In: tra conferme e innovazioni per la prossima stagione

Mara Venier ha ribadito il suo impegno televisivo, confermando la guida di "Domenica In". La prossima stagione vedrà la conferma di Tommaso Cerno e manterrà una forte attenzione all'attualità.

Tra le novità,la conduttrice ha annunciato un rinnovamento degli autori e l'assenza di personaggi fissi, pur lasciando aperta la possibilità di coinvolgere professionalità come Miccio, per il quale ha espresso affetto: "Miccio potrebbe esserci... gli voglio molto bene". "Domenica In" si conferma un pilastro della programmazione italiana, capace di evolversi grazie alla sensibilità di Venier. Il suo ritorno segna un momento significativo, rafforzato dalle recenti esperienze personali e dall'entusiasmo per le nuove sfide.