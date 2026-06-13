Canale 5 ha trasmesso oggi, 13 giugno 2026, alle 15.45, lo speciale “Mediaset siamo Noi”, un appuntamento che ha ripercorso l’evento celebrativo al Campus di Cologno Monzese. L’iniziativa, che ha riunito oltre duemila collaboratori, ha onorato la figura di Silvio Berlusconi a tre anni dalla sua scomparsa. Fortemente voluto dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, l’incontro è stato organizzato per ricordare la storia e i valori fondanti del Gruppo Mediaset, oggi MFE‑MediaForEurope. La serata è stata condotta da Gerry Scotti, che ha introdotto l’intervento centrale di Pier Silvio Berlusconi.

Durante l’evento, le parole di Pier Silvio Berlusconi hanno evidenziato il significato di identità e appartenenza dell’incontro. “Sono passati tre anni ma per me questo continua a essere un momento emozionante e addirittura commovente. Poter stare qui con tutti voi è il regalo più bello in assoluto”, ha dichiarato l’amministratore delegato. Ha poi esortato i presenti a vivere la serata non come una mera commemorazione, ma come una vera festa: “Questa non sarà una commemorazione. Non sarà nemmeno solo una celebrazione. Oggi dobbiamo fare un passo in più: questa deve diventare la festa per Silvio Berlusconi, la festa di Mediaset, la festa di tutti noi. Quindi vi prego, divertitevi”. Le sue parole, in particolare quelle sul ruolo cruciale dei collaboratori, hanno suscitato un lungo applauso.

Essi sono stati definiti “la nostra ricchezza, questa è la nostra forza. Voi non avete idea di quanta energia e di quanto bene fate a me, alla mia famiglia e alla nostra azienda”. La manifestazione è stata descritta come “un abbraccio simbolico tra passato, presente e futuro del Gruppo”. A seguire l’intervento, è stato proiettato in anteprima il documentario “Caro Presidente, ti racconto” di Toni Capuozzo, con testimonianze e ricordi su Silvio Berlusconi.

Una serata tra ricordo, musica e convivialità

L’evento ha coinvolto tutte le aree aziendali di Mediaset, accogliendo collaboratori di ogni settore e generazione. Il Campus di Cologno Monzese è stato trasformato per l’occasione in un vasto spazio di incontro, grazie a una tensostruttura di oltre mille metri quadrati.

La serata è stata arricchita dall’esibizione del gruppo musicale Pooh, con un mini-concerto che ha incluso alcuni dei loro brani più celebri, tra cui “Dammi solo un minuto”, “Tanta voglia di lei”, “Uomini soli”, “Pensiero” e “Chi fermerà la musica”. Questo momento musicale ha rappresentato un omaggio al legame che Silvio Berlusconi aveva con la musica.

Tra i momenti conviviali, particolare attenzione è stata dedicata alla “Via del Gusto”, un percorso enogastronomico che ha proposto piatti tipici dei Paesi in cui opera MFE‑MediaForEurope. Dalla paella spagnola al risotto alla milanese, dalle specialità austriache a quelle portoghesi, l’offerta culinaria ha evidenziato la dimensione internazionale del gruppo.

Il catering, curato dal rinomato ristorante stellato Da Vittorio, ha impreziosito l’evento, rafforzando l’intento di fare della memoria di Silvio Berlusconi un’occasione di unità aziendale e di proiezione futura.

Il Campus: simbolo di identità e visione futura

Il Campus Mediaset di Cologno Monzese, sede storica dei principali studi televisivi del gruppo, ha rivestito un ruolo simbolico per l’identità collettiva dell’azienda. Questo spazio, fulcro di programmazioni, show televisivi e incontri tra generazioni di dipendenti e talenti dello spettacolo, si conferma cuore pulsante della storia Mediaset sin dalla sua fondazione. L’evento “Mediaset siamo Noi” si inserisce nel solco delle principali ricorrenze del gruppo e si connette idealmente alle strategie di internazionalizzazione di MFE‑MediaForEurope.

La proiezione in anteprima del documentario di Toni Capuozzo ha conferito alla celebrazione della memoria di Silvio Berlusconi una significativa dimensione mediatica, rivolta al pubblico televisivo nazionale.

La trasmissione dello speciale su Canale 5 non è stato solo un momento di raccoglimento interno, ma un’opportunità per rafforzare l’immagine pubblica di un gruppo che ha profondamente segnato la storia televisiva italiana. Questo appuntamento sottolinea come la memoria del fondatore e l’identità aziendale rimangano elementi centrali nella visione di Pier Silvio Berlusconi e dell’intero gruppo MFE‑MediaForEurope, in attesa di nuove iniziative.