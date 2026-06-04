I Metallica hanno infiammato lo Stadio Dall’Ara di Bologna con il loro M72 World Tour, celebrando oltre quarant’anni di storia del metal. La leggendaria band americana, formata a San Francisco nel 1981 e composta da James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo, ha conquistato un pubblico vastissimo, dimostrando ancora una volta la propria centralità nella scena metal internazionale. L'evento ha visto esibirsi anche i Knocked Loose e i Gojira, con questi ultimi che hanno lasciato un segno distintivo grazie a una performance intensa, arricchita dalla sorprendente partecipazione del soprano Marina Viotti.

La scaletta: classici, "Black Album" e sorprese

La scaletta del concerto ha ripercorso l'intera carriera dei Metallica, pescando tra brani storici e successi più recenti. Il pubblico ha vibrato sulle note di classici intramontabili come 'Creeping Death', 'For Whom the Bell Tolls' e l'iconica 'Master of Puppets'. Ampio spazio è stato dedicato al celebre 'Black Album' del 1991, con esecuzioni potenti di brani come 'The Unforgiven', 'Nothing Else Matters' e 'Sad But True'. Non sono mancati momenti dedicati al materiale più recente, rappresentato da '72 Seasons', e una simpatica sorpresa: la cover della sigla di 'Ken il Guerriero'. Ogni canzone è stata accolta con grande entusiasmo, a testimonianza del legame profondo che unisce la band ai suoi fan.

Un tributo speciale e il legame con i fan

Durante la serata, James Hetfield ha voluto dedicare un momento toccante a Maria, una giovane spettatrice malata di cancro presente tra il pubblico, esprimendo la sua gratitudine per poter ancora realizzare il sogno della musica. Rivolgendosi poi all'intero stadio, ha ringraziato i fan per la loro partecipazione, definendoli “lo strumento più rumoroso” della serata, un'affermazione che ha sottolineato l'importanza del loro supporto. Il concerto si è avviato alla conclusione con una sequenza di brani iconici che hanno infiammato il pubblico, tra cui 'One', 'Seek & Destroy' ed 'Enter Sandman', lasciando un'eredità indimenticabile e la sensazione di aver assistito a un evento che celebra non solo la storia dei Metallica, ma l'essenza stessa del metal.

Attraverso album seminali come 'Ride the Lightning', 'Master of Puppets' e il 'Black Album', i Metallica continuano a essere un punto di riferimento e una fonte d'ispirazione per generazioni di musicisti e appassionati, confermando il loro status di pionieri e leggende del genere.