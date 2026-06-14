Michele Placido si prepara a portare sul piccolo schermo la storia di Rosario Livatino, il magistrato assassinato dalla mafia nel 1990 e proclamato beato dalla Chiesa cattolica. La serie, una produzione Rai Fiction, ripercorrerà il cammino umano e professionale di Livatino, la sua attività al Tribunale di Agrigento e il tragico fine. Placido ha dichiarato: “Bisogna raccontare questa vicenda perché riguarda tutti gli italiani che credono nella giustizia”.

Il progetto, in fase di realizzazione nel 2026, esplorerà non solo il protagonista, ma anche gli assassini e le menti che ordinarono l'omicidio, analizzando le realtà mafiose siciliane dell'epoca.

Placido mira a rendere noto al pubblico un episodio cruciale della storia italiana. L’interesse per Livatino non è solo cinematografico: Papa Francesco ha espresso apprezzamento per la figura del giudice, per la sua rilevanza etica e spirituale. Placido ha confermato il favore del Pontefice per una TV che ricordi il sacrificio di Livatino.

Rosario Livatino: vita, lotta alla mafia e beatificazione

Rosario Livatino nacque a Canicattì nel 1952, laureandosi in giurisprudenza a Palermo. Divenne sostituto procuratore ad Agrigento nel 1978, distinguendosi per rigore morale e impegno nella lotta alla mafia. Il 21 settembre 1990 fu ucciso da sicari della Stidda mentre si recava in tribunale. Nel 2021 la Chiesa cattolica lo ha riconosciuto come beato.

Livatino, soprannominato il "giudice ragazzino", ha lasciato un'impronta significativa con la sua attività contro la criminalità organizzata e il messaggio di giustizia e fede. L’iniziativa televisiva di Michele Placido si inserisce in questo percorso di memoria, per portare nelle case degli italiani il racconto fedele della sua vita e delle cause dell’omicidio.

L'impegno di Michele Placido per la memoria

Michele Placido, attore e regista noto per il suo impegno nel raccontare storie civili, ha spiegato l'importanza di una fiction che approfondisca moventi e responsabilità di chi volle la morte di Livatino. Ha affrontato i temi della legalità e della lotta alla criminalità organizzata, come in “La Piovra” e altri lavori.

Il coinvolgimento di Rai Fiction assicura ampia visibilità a un progetto che intende sollecitare il dibattito nazionale sull’impegno civile e sulle vittime della mafia. La fiction su Livatino si aggiunge ad altre produzioni dedicate al ricordo di magistrati e servitori dello Stato, rafforzando il ruolo della televisione italiana nel preservare la memoria e promuovere la consapevolezza tra le nuove generazioni.