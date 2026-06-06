Canale 5 riaccende i riflettori su uno dei format televisivi più celebri: torna Super Karaoke, in prima serata lunedì 8 e mercoledì 10 giugno 2026. La conduzione è affidata a Michelle Hunziker, che si mette in gioco insieme a ospiti e concorrenti in una cornice suggestiva: Piazza Trento e Trieste a Ferrara. L'evento offre al pubblico l'occasione di ascoltare, cantare e condividere i brani italiani più famosi, dai classici alle hit degli anni Ottanta, Novanta e del nuovo millennio.

La competizione vede sfidarsi voci in gara, cittadini comuni appassionati di canto, organizzati in quattro squadre.

Ogni squadra è composta da cinque concorrenti e guidata da un caposquadra: Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo. È prevista anche la possibilità di inserire delle "wild card", partecipanti speciali aggiunti dai capisquadra. Un elemento distintivo del format è l'opportunità per i concorrenti di duettare con grandi artisti italiani. Nella prima puntata si esibiranno Noemi, Al Bano, Raf e Spagna, mentre nella seconda saranno protagonisti Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Serena Brancale. La vittoria sarà decretata dal pubblico presente in piazza, in un'atmosfera festosa che coinvolge circa seimila spettatori.

Il ritorno e le parole di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha espresso grande emozione per l'evento, dichiarando: “È molto emozionante vedere 6.000 persone cantare con noi e ricevere la benedizione di Rosario Fiorello è stato un piccolo sollievo, perché vogliamo sempre ricordare chi ha portato il programma al successo.

Ci siamo divertiti tutti”. La conduttrice si è detta particolarmente entusiasta del cast di artisti coinvolti, alcuni dei quali sono suoi cari amici, e ha confermato il suo personale coinvolgimento nelle performance: “Mi piacciono moltissimo questi artisti [...] e anch’io duetterò con qualcuno di loro”. Questo ritorno di Super Karaoke si inserisce nella tradizione dei karaoke televisivi italiani, rievocando la popolarità della trasmissione lanciata da Fiorello negli anni Novanta e proponendo oggi una versione aggiornata e arricchita.

L'edizione 2026, sebbene registrata a marzo, è stata programmata per giugno per ragioni di palinsesto. Il format mantiene lo spirito di una festa collettiva, valorizzato dalla dimensione spettacolare del set all'aperto in una delle piazze più rappresentative di Ferrara.

La trasmissione recupera la formula della partecipazione popolare diretta, rendendo protagonisti persone comuni affiancate da volti noti e figure di rilievo della musica italiana.

Ferrara e il valore storico del format

La scelta di Piazza Trento e Trieste a Ferrara come scenario aggiunge un valore significativo all'evento. Cuore del centro storico della città, la piazza è una delle più grandi e monumentali dell’Emilia-Romagna, nota per ospitare eventi culturali e manifestazioni pubbliche. La registrazione del format, avvenuta il 26 e 27 marzo 2026, ha facilitato una partecipazione ampia e trasversale, in perfetta sintonia con il carattere festoso dell'appuntamento.

Super Karaoke rappresenta il ritorno di uno spettacolo che ha avuto un grande impatto in Italia, anche grazie all'edizione storica degli anni Novanta con Fiorello, che diede nuova visibilità al karaoke come fenomeno di massa.

La “benedizione” citata da Hunziker testimonia il legame tra la nuova edizione e la memoria del format originale, che ha profondamente influenzato la televisione musicale d'intrattenimento. Infine, Michelle Hunziker ha ribadito la sua profonda connessione con la musica: “Amo tutta la musica. La musica per me è terapeutica, mi ha sempre accompagnato in tutta la mia vita. Ho una colonna sonora per ogni periodo bello o brutto che ho vissuto, ma la musica è sempre stata molto importante nella mia vita”.