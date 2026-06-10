Milo Infante è ufficialmente un nuovo volto del Gruppo Mediaset, segnando un'importante svolta nel panorama televisivo italiano. L'annuncio del 10 giugno 2026 segue le sue dimissioni dalla Rai, formalizzate tramite lettera al capo del personale, che chiudono una lunga collaborazione con l'emittente pubblica. La Rai, in una nota, ha ringraziato il giornalista per il lavoro svolto. Mediaset ha comunicato l'ingresso di Infante, evidenziando il suo ruolo di vertice nell’area informativa del gruppo. Collaborerà con la direzione aziendale per lo sviluppo di nuovi progetti editoriali e televisivi, definendo strategie e potenziando l’offerta news.

Infante ha dichiarato: “Mediaset per me è un punto di arrivo. Ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia e l’opportunità di entrare in questa realtà. Affronto questa sfida con entusiasmo e la voglia di mettere la mia esperienza al servizio di nuove idee”. Mediaset ha rivolto a Infante il benvenuto e l’augurio di buon lavoro.

L'addio alla Rai e le nuove prospettive Mediaset

Il trasferimento di Infante a Mediaset segue anni di successi in Rai, in particolare con i programmi “Ore 14” e “Ore 14 sera” su Rai2, che hanno registrato ottimi ascolti (fino al 10% di share in prima serata). La decisione di lasciare è stata motivata da malumori crescenti e promesse non mantenute. La sua richiesta di una nomina direzionale è stata giudicata incompatibile con la conduzione quotidiana e serale.

Le trattative interne, inclusa una proposta economica del direttore Paolo Corsini di 240 mila euro fissi più variabile, non hanno avuto esito positivo. La rottura è avvenuta per questioni economiche e di ruolo. L’arrivo di Infante a Mediaset apre nuove prospettive per l’informazione del gruppo. Oltre al suo coinvolgimento nelle strategie news, si ipotizzano diverse collocazioni: una prima serata su Rete4 o un programma quotidiano su Canale 5, che potrebbe comportare uno spostamento di Gianluigi Nuzzi. Infante porta a Mediaset una solida esperienza come conduttore e autore, rafforzando un gruppo che ha investito nell'acquisizione di professionisti riconosciuti. Questa collaborazione è un passaggio importante per la sua carriera e per la ridefinizione degli assetti informativi della televisione italiana.