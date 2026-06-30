Il nuovo capitolo della saga animata, ‘Minions & Monsters’, arriva nelle sale italiane, distribuito da Universal Pictures International Italy. Pierre Coffin, regista e voce dei Minions, debutta con questa pellicola come regista solista nell’universo di ‘Cattivissimo Me’, dal 2010. Il film omaggia l’età d’oro di Hollywood e i suoi miti cinematografici, offrendo una nuova avventura animata con riflessioni sull’intelligenza artificiale.

Omaggio al Cinema Muto e ai Mostri Classici

‘Minions & Monsters’ si ispira ai classici hollywoodiani, evocando mostri e figure come Harold Lloyd, Buster Keaton e Charlie Chaplin.

La pellicola, terzo spin-off e settimo della saga, narra le disavventure delle creature gialle che, sul set, diventano star del cinema muto con la loro comicità fisica. L’arrivo del sonoro sfida la loro carriera, spingendoli a reinventarsi con un film sui mostri, ispirato ai disegni di uno di loro.

Intelligenza Artificiale: Potenziale e Preoccupazioni

Pierre Coffin affronta il tema dell’intelligenza artificiale. Pur riconoscendone le potenzialità per i processi, il regista esprime perplessità sugli investimenti e le conseguenze su creatività e lavoro umano. Per Coffin, la vera innovazione risiede nel raccontare storie attraverso immagini e personaggi che parlino a tutte le generazioni.

Il film introduce tre nuovi personaggi – James, Henry ed Ed – senza Kevin, Stuart e Bob.

Questa scelta esplora la Hollywood degli anni Venti, omaggiando i registi europei che fondarono i grandi studi americani. L’anteprima mondiale ha visto numerose star e un’accoglienza calorosa, confermando l’attesa per questa avventura animata.

Pierre Coffin: Regista e Voce dei Minions

Pierre Coffin è regista, co-sceneggiatore e voce dei Minions, personaggi iconici grazie al suo stile. Dopo aver diretto diversi capitoli di ‘Cattivissimo Me’, con ‘Minions & Monsters’ esplora nuove strade narrative. Mantiene un profondo legame con la tradizione del cinema classico e si spinge verso l’innovazione dell’animazione contemporanea, unendo passato e futuro dell’arte cinematografica.