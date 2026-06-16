La sfida tra Belgio ed Egitto, valida per i Mondiali 2026 e trasmessa su Rai1, ha dominato gli ascolti televisivi della prima serata. L'incontro ha registrato 4.605.000 spettatori, pari al 26,1% di share, affermandosi come il programma più seguito nel prime time. Il match, in onda dalle 21 alle 22:57, ha mostrato un interesse crescente: il primo tempo ha attratto 4.310.000 spettatori (23% di share), mentre il secondo tempo ha raggiunto 4.896.000 spettatori (29,5% di share).

I dati degli altri programmi in prima serata

Nel resto del prime time, Canale5 con ‘Un Nuovo Inizio’ ha totalizzato 1.836.000 spettatori (13,9% di share).

Su Rai2, la replica di ‘Boss in Incognito’ ha intrattenuto 1.140.000 spettatori, con l’8,3% di share. Italia1 ha trasmesso ‘Dangerous Waters’, visto da 865.000 spettatori (5,4% di share). Rete4 con ‘Quarta Repubblica’ ha ottenuto 667.000 spettatori (5,8% di share). Su Rai3, ‘Filorosso’ ha registrato 496.000 spettatori (3,7% di share). La7, con la replica di ‘La Torre di Babele’, ha raggiunto 526.000 spettatori (3,5% di share). Su Tv8, ‘The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo’ ha raccolto 522.000 spettatori (3,4% di share), e sul Nove ‘Little Big Italy’ si è attestato a 490.000 spettatori (3%).

L'access prime time: 'La Ruota della Fortuna' leader

Nell’access prime time, ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale5 si è confermata leader con 4.969.000 spettatori e un impressionante 26,6% di share.

La trasmissione era stata preceduta da ‘Gira La Ruota della Fortuna’, che aveva ottenuto 3.821.000 spettatori (21,9% di share). Su Rai1, il programma ‘Cinque Minuti’ ha registrato 3.665.000 spettatori (22,1% di share), mentre lo speciale ‘Mondiali 2026 – Pre partita Belgio‑Egitto’ ha interessato 3.075.000 spettatori, pari al 17,4% di share. Questi dati sottolineano la costante attrattiva dei grandi eventi sportivi e dei format televisivi consolidati nel panorama italiano.