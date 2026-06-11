La cerimonia d’apertura dei Mondiali 2026, trasmessa in diretta su Rai 1 dallo stadio Azteca di Città del Messico, è stata improvvisamente interrotta, scatenando un’ondata di polemiche. L’evento, che precedeva la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, ha visto la Rai sospendere la trasmissione proprio durante l’esibizione di Shakira, uno dei momenti più attesi e pubblicizzati.

L'interruzione della diretta e le spiegazioni della Rai

L’emittente di Stato ha fornito chiarimenti in merito all’accaduto, definendo l’interruzione come un “errore nella gestione del timing finale”.

Secondo la Rai, la decisione di sospendere la diretta, avvenuta circa un minuto prima della conclusione della performance musicale di Shakira, è stata dettata da una valutazione operativa legata alla necessità di rispettare la scaletta e di garantire il passaggio di linea al TG1. La Rai ha tenuto a precisare di aver operato nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli editoriali e tecnici stabiliti dalla FIFA per la gestione dell’evento, sottolineando che la programmazione della diretta era regolata da una tempistica rigorosa, condivisa con l’organizzazione internazionale. L’azienda ha espresso rammarico verso il pubblico per l’incidente, ribadendo il proprio impegno a garantire una copertura sempre più attenta e puntuale dei grandi eventi internazionali.

La cerimonia inaugurale e le reazioni del pubblico

La cerimonia d’apertura, un vero e proprio spettacolo di luci, colori e musica, ha visto la partecipazione di un parterre di artisti di fama internazionale e locale. Oltre a Shakira, che ha presentato il nuovo brano ufficiale della Coppa del Mondo insieme a Burna Boy, si sono esibiti Andrea Bocelli, che ha intonato l’inno dei Mondiali intitolato “Dna”, EJAE, Megan Thee Stallion, David Guetta, Alejandro Fernández, Ryan Castro e J Balvin. L’attrice messicano-americana Salma Hayek Pinault è scesa in campo come ambasciatrice della Coppa del Mondo, dando il “benvenuto in Messico”. Le coreografie spettacolari e i momenti musicali hanno animato lo stadio Azteca, con un pallone dorato che è diventato una Coppa del Mondo gigante e ballerini in costume tradizionale che hanno richiamato la storia del Messico.

La cerimonia, curata da Balich Wonder Studio di Marco Balich, regista italiano con un’ampia esperienza in eventi di questa portata, ha coinvolto oltre 80mila tifosi coloratissimi all’interno dello stadio e decine di migliaia di persone all’esterno, paralizzando di fatto Città del Messico.

Nonostante la grandiosità dell’evento, la decisione della Rai di interrompere la diretta proprio nel momento clou dell’esibizione di Shakira ha generato un’ondata di polemiche sul web e tra gli spettatori. Molti hanno espresso il proprio disappunto sui social media, lamentando di non aver potuto seguire integralmente la performance. La trasmissione è poi ripresa dopo il TG1, consentendo al pubblico di assistere alla parte finale della cerimonia prima dell’inizio del match inaugurale tra Messico e Sudafrica.

Shakira: la star interrotta

Shakira, cantante, cantautrice e produttrice discografica colombiana di fama internazionale, è nota per i suoi successi globali e per le sue esibizioni energiche. La sua presenza è un elemento ricorrente nelle cerimonie di apertura di grandi eventi sportivi internazionali, un ruolo che ha consolidato la sua immagine nel panorama musicale mondiale.