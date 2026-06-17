I Mondiali 2026 hanno dominato la prima serata televisiva. La partita Francia-Senegal su Rai1 ha registrato un eccezionale 31,6% di share, con 5.686.000 spettatori.

Ascolti dei programmi in prima serata

Su Canale 5, la replica di “Gigi e Vanessa Insieme” ha intrattenuto 1.654.000 spettatori (13,2% di share). Italia1 con “Ti presento i miei” ha raggiunto 720.000 spettatori (4,5%). Rete4 con “È Sempre Cartabianca” ha totalizzato 715.000 spettatori (6,2% di share). Rai3 con “Che Ci Faccio Qui” ha radunato 679.000 spettatori (4%), mentre Rai2 ha trasmesso “Storie al Bivio di Sera”, visto da 506.000 persone (4,8%).

Dati dell'access prime time e altri canali

Nell'access prime time, “La Ruota della Fortuna” su Canale 5 ha raccolto 4.777.000 spettatori (25,1% di share). Su Rai1, “Cinque Minuti” si è attestato a 3.608.000 spettatori (22%). Il pre-partita dei Mondiali 2026 ha ottenuto 3.474.000 spettatori (19,7%). Tra le altre reti, La7 con “Epstein – Sopravvissute all’Incubo” ha registrato 534.000 spettatori (3,1%). Tv8 con “Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo” ha segnato 396.000 spettatori (2,4%), e il Nove con “Spy” è stato seguito da 345.000 spettatori (2,4%).

In sintesi, la serata televisiva ha mostrato una netta prevalenza dell’evento sportivo internazionale, che ha superato le altre proposte, confermando la forte attrattiva dei grandi appuntamenti calcistici in prima serata e il loro impatto sugli ascolti tv.