La sfida del Mondiale 2026 tra Sudafrica e Canada conquista la vetta degli ascolti televisivi del prime time, imponendosi nettamente sulla concorrenza con 3.741.000 spettatori e il 25,6% di share.

Canale 5 secondo

Alle spalle dell'incontro iridato si piazza Canale 5 con la serie turca Racconto di una notte, che raccoglie 1.797.000 spettatori e il 16,5% di share.

Completa il podio Italia 1 con il film Hitch – Lui sì che capisce le donne, seguito da 748.000 spettatori, pari al 5,8% di share.

Gli altri programmi

Ai piedi del podio si colloca Rai 3 con il meglio di Presadiretta, che interessa 716.000 spettatori, pari al 5,1% di share.

Seguono Tv8 con Radio Italia Live – Il Concerto (495.000 spettatori e 3,9% di share), Rai 2 con Elsbeth (454.000 spettatori e 3,3%), Rete 4 con Delitti ai Caraibi (392.000 spettatori e 3%), Nove con La Corrida (387.000 spettatori e 3,7%) e La7 con Il processo di Norimberga, che chiude la classifica del prime time con 271.000 spettatori e il 2,8% di share.