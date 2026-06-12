I Mondiali di calcio del 2026 rappresentano un evento molto atteso anche dal punto di vista della copertura televisiva in Italia. Le principali piattaforme hanno annunciato la trasmissione delle partite, offrendo agli spettatori diverse modalità di fruizione.
Secondo le informazioni disponibili, DAZN trasmetterà tutte le 104 partite del torneo. La Rai, invece, proporrà in chiaro 35 incontri, selezionati tra quelli di maggiore interesse. Questa suddivisione permette agli appassionati di seguire l'evento sia tramite servizi in abbonamento sia attraverso la televisione pubblica.
Dettagli sulla trasmissione dei Mondiali 2026
La copertura dei Mondiali 2026 in Italia vede DAZN come piattaforma di riferimento per la trasmissione integrale di tutte le gare. La Rai assicurerà la visione gratuita di una selezione di partite, inclusi gli incontri della Nazionale italiana e le fasi finali del campionato.
Al momento, non sono state diffuse conferme ufficiali sulla trasmissione in 4K Ultra HD per l’intera manifestazione da parte delle emittenti. Le informazioni disponibili si concentrano sulla suddivisione dei diritti e sulla quantità di partite offerte dalle diverse piattaforme.
Un'ampia offerta per gli appassionati
La possibilità di seguire tutte le partite dei Mondiali 2026 su DAZN e una selezione sulla Rai costituisce un'opportunità significativa per il pubblico italiano.
L'evento si preannuncia come uno dei più seguiti dell'anno, con una copertura mirata a raggiungere un vasto numero di spettatori attraverso diverse modalità di accesso.
Ulteriori dettagli su tecnologie e caratteristiche tecniche dell’offerta saranno comunicati dalle emittenti nei prossimi mesi, in attesa di aggiornamenti.