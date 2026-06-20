Il grande appuntamento con i Mondiali 2026 continua a dominare la programmazione televisiva italiana. La partita tra Usa e Australia, trasmessa su Rai1, si è imposta con decisione come il programma più seguito della prima serata. L'incontro ha catturato l'attenzione di 3.384.000 spettatori, conquistando un notevole 22,4% di share e confermando il forte appeal del calcio internazionale. L'interesse per il mondo del pallone è proseguito anche nella seconda serata: il programma di approfondimento ‘Notti mondiali’, sempre su Rai1, ha ottenuto l'11,8% di share con 1.056.000 spettatori nella sua prima parte, per poi salire al 12,4% di share e coinvolgere 653.000 spettatori nella seconda.

‘L’Erede’ e ‘Sissi’ tra i protagonisti del prime time

Nella sfida per gli ascolti televisivi della prima serata, la seconda posizione è stata occupata da Canale 5. La rete ha proposto la serie turca ‘L’Erede’, che ha attratto 1.530.000 spettatori, raggiungendo un solido 13,4% di share. Rai3 ha trasmesso ‘Sissi – La giovane imperatrice’, interessando 816.000 spettatori, con un share del 5,4%. Italia1, con il film ‘Indiana Jones e il tempio maledetto’, ha raccolto 707.000 spettatori (5,2% di share), mentre Rai2 ha intrattenuto con la serie ‘Noi’, coinvolgendo 554.000 spettatori e un share del 4%.

Gli altri risultati della serata e l'access prime time

Analizzando il panorama degli ascolti della prima serata, altre emittenti hanno registrato i seguenti dati: La7, con ‘Propaganda Live – Best’, ha totalizzato 378.000 spettatori (3,4% di share); il Nove, con ‘I Migliori Fratelli di Crozza’, ha raggiunto 369.000 spettatori (2,7% di share); e Tv8, con ‘I delitti del BarLume – E allora zumba!’, si è attestato a 306.000 spettatori (2,3% di share).

Spostando l'attenzione sulla fascia dell'access prime time, ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 si è rivelata un vero e proprio traino, registrando un eccezionale risultato con 4.307.000 spettatori e un altissimo 26,8% di share. Rai1, con il pre partita Usa‑Australia, ha ottenuto un buon riscontro, raggiungendo 2.490.000 spettatori e un share del 16,6%.