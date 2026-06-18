La partita tra Inghilterra e Croazia, trasmessa su Rai1, ha dominato la prima serata televisiva, imponendosi come il programma più visto. L'incontro ha registrato 4.318.000 spettatori e un notevole share del 30,9%. Questo dato conferma la forte attrattiva dei Mondiali di calcio, capaci di catalizzare l'interesse del pubblico italiano anche senza la Nazionale azzurra, e di superare nettamente la concorrenza.

Il podio degli ascolti: ‘Book Club’ e ‘Chi l’ha Visto?’

Al secondo posto, il film ‘Book Club – Il capitolo successivo’ su Canale5 ha raccolto 1.627.000 spettatori, pari all'11,8% di share.

La terza posizione è stata occupata da Rai3 con ‘Chi l’ha Visto?’, che ha totalizzato 1.385.000 spettatori e il 9,5% di share. Questi numeri evidenziano una netta distanza tra l'evento sportivo e le altre proposte del prime time.

Altri dati di ascolto della serata

Tra le altre emittenti, Italia1 ha proposto ‘Into the Storm’ (825.000 spettatori, 5% di share). Su Rete4, ‘Zona Bianca’ ha ottenuto 669.000 spettatori e il 5,6%. La7 ha trasmesso la replica di ‘Lezioni di Mafie’ (521.000 spettatori, 3,2%). Su Tv8, ‘Quattro Matrimoni’ ha registrato 451.000 spettatori (3,3%), mentre sul Nove, ‘Viva l’Italia’ ha raggiunto 336.000 spettatori (2,3%). Il quadro generale conferma la prevalenza dell'evento calcistico.

I Mondiali: un traino costante per Rai1

Il successo di Inghilterra‑Croazia si inserisce in una tendenza consolidata per Rai1. Altre recenti partite dei Mondiali hanno infatti registrato risultati simili. La sfida tra Canada e Bosnia Erzegovina, ad esempio, aveva già superato i quattro milioni di spettatori, ribadendo la centralità degli eventi sportivi internazionali nella programmazione. Questa capacità di attrarre un vasto pubblico, indipendentemente dalla presenza della Nazionale italiana, rafforza il ruolo di Rai1 come leader nelle serate dedicate ai grandi eventi.