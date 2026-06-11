Giovedì 18 giugno torna la terza puntata di Montmarte. Gli spoiler vedono Charles chiedere a Rose di diventare sua moglie, nonostante la contrarietà della sua famiglia per via del passato burrascoso della donna. Intanto Arsène inizia ad avere diversi problemi sul posto di lavoro poiché in città si diffondono alcune voci legate alla sua presunta omosessualità.

Anticipazioni Montmartre

Le anticipazioni legate alla nuova puntata di Montmartre annunciano diversi colpi di scena. Mentre Ismerie de La Landes continua ad indagare sul passato di Rose, La Corde fa nuovamente prigioniera la ragazza.

Grazie a Octave, Glass Eye ed altra gente fidata, Charles riesce a liberare Rose e vista l'intesa che c'è fra i due chiede alla donna di sposarla. Dal canto suo Rose accetta senza pensarci su due volte, ma la famiglia del nobile rema contro le nozze. Nonostante tutto Charles decide di rinunciare al titolo nobiliare per seguire il suo cuore, ma la felicità dei due coniugi viene interrotta da un gravissimo incidente d'auto che costerà la vita all'uomo subito dopo aver saputo che sarebbe diventato padre. La morte di Charles porta Rose e la contessa La Landes d’Orges ad una sorte di pace: la donna infatti chiede alla vedova di andare a vivere nella casa di famiglia, in modo che il bambino che porta in grembo possa vivere in modo agiato.

Celeste invece non riesce a credere che la scomparsa di suo padre sia stata causata da un gesto estremo: la ballerina spiega a Leon che suo padre era mancino e quindi per scrivere la lettera avrebbe macchiato il foglio durante la scrittura. Dunque i due decidono di proseguire le indagine, ma quando arrivano al rifugio dell'Uomo Sfigurato lo trovano senza vita.

Infine Arsène è convinto di chiudere diversi contratti di lavoro, ma nessuno di questi andrà in porto perché in città iniziano a diffondersi delle voci legate ad una sua presunta omosessualità.

Dove e quando vedere la serie tv Mediaset

Gli episodi della serie tv targata Mediaset vanno in onda tutti i giovedì su Canale 5 a partire dalle 21:45 circa ( subito dopo La Ruota della Fortuna). Coloro che fossero impossibilitati a seguire la fiction sul piccolo schermo, possono farlo sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity dove sono presenti anche le puntate precedenti.